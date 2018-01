Appel à témoignages: Racontez-vous votre expérience de «brown-out»

Le travail mène parfois à la dépression, pour certaines personnes atteintes de brown-out, perte de sens dans le travail. — pixabay

Vous connaissez sans doute le burn-out. Mais une autre pathologie liée au travail a fait son apparition dans la littérature et les consultations depuis quelques années : le brown-out. Comprenez, un manque de sens qui provoque une « perte de courant » chez certains salariés, et peut provoquer une grande souffrance et conduire à la dépression. Le Dr François Baumann, médecin spécialiste de ces pathologies et auteur de Le Brown-out. Quand le travail n’a plus aucun sens, qui sort la semaine prochaine, résume ce concept ainsi : c’est quand on est « consumé » par un travail inepte.

Si vous avez vécu un épisode de brown-out, comment vous en êtes-vous rendu compte ? Comment ce brown-out s’est-il traduit ? Comment vous en êtes-vous sorti ? Comment expliquez-vous l’émergence de ces nouvelles pathologies : burn-out (épuisement professionnel), bore-out (ennui) et brown-out (perte de sens) ?

