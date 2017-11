Bastia: Grève de la faim à l’hôpital pour alerter les pouvoirs publics

L'hôpital de Bastia. Illustration. — PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP

Deux employées de l'hôpital de Bastia en Corse sont en grève de la faim depuis le 30 octobre pour alerter les pouvoirs publics sur la situation économique de l’établissement, a-t-on appris vendredi auprès de la CGT.

Ces grévistes de la faim, qui ont été jusqu’à une dizaine au plus fort de la mobilisation, selon la CGT, dénoncent la situation économique « catastrophique de l’établissement qui se dégrade depuis plusieurs années ».

« L’hôpital en déficit de 50 millions d’euros a des difficultés pour payer ses fournisseurs et certains ne veulent plus nous livrer », assure Josette Risterucci, représentante CGT, une des deux grévistes. « On doit jongler entre services pour avoir des fournitures et des médicaments comme des antibiotiques », dénonce-t-elle. La dette aux fournisseurs s’élèverait à 29 millions d’euros, selon la CGT.