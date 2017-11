Il s’en passe des choses sous la couette. Des choses somme toute assez répandues, mais aussi des choses plus insolites. Dans 50 drôles d’anecdotes érotiques* (éd. First), personnages historiques accros au sexe et idées reçues coquines sont décortiquées.

Connaissez-vous l’éproctophilie ? Savez-vous pour quelle raison le vibromasseur a-t-il été inventé ? Combien de bactéries sont échangées durant un baiser ? Oui ? Non ? Faites vite notre quiz pour tester vos connaissances.

* 50 drôles d’anecdotes érotiques pour faire monter la température sous la couette, éditions First, en librairie depuis le 9 novembre.

A.B.