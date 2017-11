Mexique: Luisito, un bébé de 10 mois, pèse déjà 28 kg!

Lancer le diaporama Luisito, 10 mois, qui souffre de graves problèmes d'obésité, et sa mère Isabel Pantoja, dans leur maison de Tecoman, au Mexique, le 8 novembre, 2017. — PEDRO PARDO / AFP

Avec 28 kg à 10 mois, Luisito est l’un des cas les plus spectaculaires en matière d'obésité et de diabète infantiles au Mexique. Mais les causes de son excès de poids de Luis restent pour l’heure encore inconnues. Luis Manuel Gonzales pesait 3,5 kg pour 52 centimètres à sa naissance le 15 décembre 2016. Comme son frère Mario, de près de trois ans, qui est plutôt menu.

A deux mois, Luisito pesait déjà 10 kilos, et il a doublé de poids au cours des 8 mois suivants. « Je croyais que c’était parce que j’avais du bon lait », explique à l’AFP sa mère de 24 ans, Isabelle Pantoja, dans leur maison aux murs en ciment brut, à Tecoman, dans l’Etat de Colima (ouest), sur la côte pacifique mexicaine.

Une page Facebook pour financer els soins médicaux

Le père ne gagnant que 200 dollars par mois, le couple a ouvert une page Facebook et un compte bancaire pour recevoir des dons afin de l’aider à financer les soins médicaux nécessaires à l’enfant. Les parents mènent Luisito à tour de rôle à l’hôpital pour des prises quotidiennes de sang, dans une nouvelle poussette, la première ayant cédé.

>> A lire aussi : Manque ou excès de nourriture, la quasi-totalité de la planète a un grave problème d'alimentation

Il est pénible de le voir souffrir lorsque les infirmières doivent trouver une veine dans ses petits bras aux nombreux plis, commente son père Mario Gonzales. L’angoisse des parents s’est encore accentuée quand un pédiatre leur a annoncé qu’il aurait peut-être besoin d’injections d’hormones coûtant plus de 500 dollars chacune.

Luisito pourrait souffrir du syndrome de Prader-Willi, qui laisse les enfants sans régulateur de satiété, provoque un retard mental, des « muscles de gélatine » sans force, des problèmes cardiaques et affecte le développement des organes sexuels.

Il se fatigue très vite et est incapable de marcher

« Au cours du premier mois, nous avons vu qu’il n’entrait déjà plus dans ses vêtements, nous devions déjà lui mettre une taille pour enfants de 2-3 ans. Quand il a eu deux mois, et que je l’ai emmené faire son premier vaccin, il pesait déjà aux alentours de 9-10 kilos », raconte Pantoja. Ce jour-là, le pédiatre a demandé à ce qu’il subisse des examens.

>> A lire aussi : La maladie du «foie gras» humain progresse partout dans le monde

« Des fois, nous devons le mener jusqu’à trois ou quatre fois par semaine » à l’hôpital de Colima, raconte son père. Pour cette famille, les promenades dans le village sont terminées. Le bébé, qui porte une couche pour adulte, se fatigue au bout d’une demi-heure même assis sur son siège, et il faut alors le prendre dans les bras. « Il ne peut pas marcher, même à quatre pattes », regrette Pantoja.

Son père, un ouvrier d’une usine locale de jus de fruits, est préoccupé pour la santé de son épouse qui « commence déjà à sentir les effets du poids de l’enfant » qu’elle doit soulever à de nombreuses reprises durant la journée.

une chirurgienne à la rescousse

Il y a un mois environ, ils ont été contactés par la chirurgienne Silvia Orozco, du centre Zone Diet, fondé au Mexique par un nutritionniste américain. Et l’espoir est revenu. Le bébé « a un foie gras, un poumon gras et un cœur gras. Sa vie est en danger mais nous espérons être encore dans les temps pour l’aider » commente-t-elle par téléphone à l’AFP.

>> A lire aussi : L'enfant «le plus gros du monde» a été opéré avec succès

Elle espère que les analyses en cours confirmeront qu’il ne souffre pas du syndrome de Prader-Willi et que son obésité est due à une « inflation cellulaire » provoquée par le manque de nutriments anti-inflammatoires ingurgité par sa mère durant la grossesse.

Cela aurait provoqué « un faible fonctionnement thyroïdien, un faible fonctionnement de ses glandes surrénales qui gère le métabolisme » de l’enfant, explique-t-elle. Si c’est le cas, le traitement à suivre serait hormonal, dit Orozco, confiante sur le futur diagnostic.