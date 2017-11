Impuissance, dépression… Avez-vous souffert des effets secondaires du Propecia pendant votre traitement?

Illustration d'un homme chauve. — GILE MICHEL/SIPA

Une alerte de l’ANSM, un projet de plainte contre le laboratoire…. Le Propecia fait décidément beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas nouveau : depuis plusieurs années, patients et médecins alertent contre les nombreux effets secondaires de ce traitement contre la chute des cheveux à base de finastéride.

Parmi les effets les plus graves recensés : des troubles psychiatriques (risques de changements d’humeur, d’idées suicidaires et de dépression) mais aussi des troubles sexuels (diminution de la libido, troubles de l’érection et de l’éjaculation). Certains patientsestiment même être devenus impuissants de manière irréversible en raison de ce traitement ; certains plaignants estiment que médicament est la cause du suicide de leurs proches qui suivaient ce traitement.

Vous prenez ou avez pris du Propecia ? Ce traitement a-t-il entraîné certains de ces effets secondaires indésirables ? Lesquels ? Avez-vous dû renoncer à suivre ce traitement en raison de ces effets ?

Au contraire, le Propecia a-t-il été ou est-il pour vous un traitement efficace et sans désagrément ?

Estimez-vous que vous aviez été bien informés au sujet de ces risques par votre médecin ? Pensez-vous qu’il faille continuer à prescrire ce traitement ? Dans quelles conditions ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article.