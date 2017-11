Le stérilet protégerait contre le cancer du col de l'utérus, selon une étude

Le stérilet, rebaptisé «dispositif intra-utérin» (DIU). — SANDRA / TPH / SIPA

Une étude prometteuse au sujet du troisième cancer le plus courant chez les femmes. Des femmes utilisant un stérilet voient le risque de développer un cancer du col de l’utérus réduit d’un tiers comparativement à celles ne recourant pas à ce contraceptif, révèle une étude prometteuse publiée mardi dans la revue médicale Obstetrics and Gynecology.

>> A lire aussi : La désaffection pour la pilule contraceptive se poursuit

« Nous avons été vraiment surpris par l’ampleur de la réduction du risque », souligne Victoria Cortessis, professeure adjointe de médecine clinique préventive à l’université de Californie du Sud et l’une des principales co-auteures. « La possibilité qu’une femme puisse minimiser le risque de cancer de l’utérus en choisissant ce mode de contraception pourrait potentiellement avoir un très grand impact sur la fréquence de ce cancer », juge-t-elle.

Les chercheurs ont encore du mal à comprendre ce mécanisme

Pour ces travaux, les auteurs ont analysé les données de 16 études effectuées avec plus de 12.000 femmes à travers le monde. Les chercheurs n’ont pas établi avec certitude pourquoi le dispositif intra-utérin réduit autant le risque de tumeur du col de l’utérus. Mais ils citent la possibilité que ce contraceptif stimule une réponse du système immunitaire qui aiderait à combattre des infections responsables du cancer provoquées par des papillomavirus humains.

>> A lire aussi : Une piste prometteuse pour mettre au point une pilule masculine efficace

Plus de recherches doivent toutefois être menées pour comprendre le mécanisme biologique qui procure cette protection. De ce fait, il est prématuré, selon les experts, de recommander à un plus grand nombre de femmes d’utiliser ce dispositif intra-utérin.

La fréquence du cancer du col de l’utérus augmente dans le monde. Quelque 528.000 femmes ont reçu ce diagnostic en 2012 et 266.000 en sont mortes cette même année, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). D’ici 2035, plus de 756.000 femmes pourraient être atteintes de ce cancer et 416.000 en décéder, indiquent les projections de l’OMS.