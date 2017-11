Nutrition: Manque ou excès de nourriture, la quasi-totalité de la planète a un grave problème d'alimentation

(Photo d'illustration) Un enfant en surpoids le 9 octobre 2017 en Allemagne. — RALF HIRSCHBERGER / DPA / AFP

Toujours aussi alarmiste : le Global Nutrition Report, publié ce samedi, alerte sur les problèmes de la quasi-totalité de la population mondiale avec l'alimentation. D'après cette étude annuelle qui porte sur 140 pays, ils sont à l'origine du ralentissement du « développement humain dans son ensemble ».

Deux problèmes majeurs se distinguent : d'un côté, la dénutrition avec plus de 155 millions d'enfants de moins de 5 ans en retard de croissance à cause d'un manque de nourriture, et de l'autre la suralimentation qui touche au moins deux millirads d'habitants.

Pour résoudre cette menace sur la santé publique, les auteurs du rapport insistent sur l'augmentation obligatoire des financements à l'échelle planétaire, de manière à les tripler par rapport à aujourd'hui.

Une sous-alimentation globalement en baisse

Dans le monde, 52 millions d'enfants ont un poids insuffisant par rapport à leur taille tandis que 41 millions d'enfants de moins de 5 ans sont considérés comme trop gros, indique le rapport. Région la plus touchée par ce fléau : l'Amérique du Nord, où un tiers de la population est obèse.

Le rapport tempère cependant ses chiffres sur la sous-alimentation puisqu'ils sont en baisse partout dans le monde.