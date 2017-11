Revalorisation des consultations médicales: Est-ce que le patient va devoir payer plus?

Illustration d'un rendez-vous médical. — Pixabay

Certaines consultations dites «complexes», passeront à 46 euros, d'autres considérées comme «très complexes» coûteront 60 euros.

Cancer, asthme, obésité, stérilité, contraception, ces consultations concernent généralistes comme spécialistes.

Mais normalement, le patient ne devrait pas voir flamber ses dépenses de santé pour autant.

Vous avez dit « complexe » ? A partir de ce 1er novembre, les patients devraient voir affichés dans les salles d’attente les nouveaux tarifs des consultations médicales… ou sur leurs feuilles de soins. Car le prix d’un rendez-vous chez le généraliste ou spécialiste va passer à 46 euros quand la consultation est dite « complexe » et à 60 euros pour consultation « très complexe ».

Avant de paniquer, renoncer à tout soin ou sortir votre calculette, 20 Minutes tente de répondre à une question fondamentale : Est-ce ça va coûter plus cher aux patients ?



C’est quoi une consultation « complexe » ?

Pas évident de s’y retrouver. En tout, la Sécu a défini une vingtaine de consultations « complexes », qui passent donc à 46 euros que le rendez-vous se déroule chez un généraliste (où le tarif normal pour le secteur 1 est 25 euros) ou un spécialiste (30 euros pour la plupart des spécialistes en secteur 1). Pour quels motifs ? Ils vont de la consultation pour obtenir une contraception, au couple venant pour des problèmes de stérilité, une annonce de tuberculose, un suivi d’asthme, d’obésité chez les enfants ou encore la première consultation pour nouveau-né.

Tableau explicatif de la Sécurité sociale pour expliquer quelles sont les consultations complexes et très complexes. - Sécurité sociale

Et « très complexe » ?

Les consultations dites « très complexes », elles, seront payées 60 euros et concernent une dizaine de pathologies : l’annonce d’un cancer ou d’une maladie neuro-dégénérative (Alzheimer, Parkinson), de malformations congénitales et maladies graves du fœtus, information pour des malades du sida….

Petite subtilité, une autre consultation sera revalorisée : les visites à domicile des patients atteints de maladies neuro-dégénératives qui passeront de 56 à 70 euros.

Mais pourquoi cette hausse du tarif ?

Ce sont des situations bien particulières dans lesquelles le médecin a besoin de passer plus de temps et qui méritent donc d’être mieux rémunérées. Ainsi, un généraliste qui va recevoir une adolescente pour parler entrée dans la sexualité pourra aborder les avantages et inconvénients de la pilule, les autres moyens de contraception, mais aussi les infections sexuellement transmissibles.

Cela va coûter plus cher pour le patient ?

Normalement, à la marge. Car ce changement de tarif ne touche pas les consultations de base. « Cela ne limite pas l’accès aux soins, avance Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des Médecins de France. Ce sont des consultations rares, on n’annonce pas tous les jours un cancer ou une malformation fœtale, Dieu merci ! Pour nous, chaque consultation n’a pas la même valeur. J’ai commencé à exercer il y a plus de quarante ans, on voyait à l’époque un patient atteint d’une maladie chronique tous les mois. Aujourd’hui, on les voit tous les trois ou six mois donc ils viennent avec plusieurs motifs de consultation, qui dure du coup plus longtemps. » Et la plupart de ces patients seront remboursés en intégralité. Comme les deux tiers de ces consultations concernent la prise en charge de maladies complexes (cancers, Alzheimer…), ces patients bénéficient du régime d’affections en longue durée (ALD), elles sont donc remboursées à 100 % par la Sécu.. Par ailleurs, pour le premier rendez-vous médical sur la contraception, il sera remboursé à 100 %. Pareil pour les trois consultations obligatoires de suivi du nourrisson.

EN BREF : globalement : non, vous ne paierez pas plus cher si vous êtes plus gravement malade.

Pour les autres consultations revalorisées prises en charge à 70 % par la Sécu et à 30 % par les mutuelles, l’impact sera limité. Reste à savoir si les contrats des mutuelles ne vont pas flamber… « De toute façon, les complémentaires santé augmentent leurs tarifs régulièrement ! », argumente Jean-Paul Hamon.

Peu d’impact donc pour le moment sur votre portefeuille… Si ce n’est pour les 5 % de patients sans complémentaire santé. Qui devront donc débourser 13,8 euros pour une consultation complexe et 18 euros pour une consultation très complexe. Sauf ceux qui bénéficient de la Couverture maladie Universelle (CMU).

Et Jean-Paul Hamon l’assure : « Le patient ne va pas se rendre compte du changement. On ne parle pas de sommes astronomiques. En moyenne, en Europe la consultation de base chez un généraliste tourne autour de 45 euros. On en reste loin en France ! »