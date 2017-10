Des cas de dépression observés pendant des traitements anti-calvitie

Un homme chauve — GILE MICHEL/SIPA

Des cas de « dépression et plus rarement d’idées suicidaires » ont été observés chez des hommes qui prennent du finastéride (Propecia et génériques) contre la chute de cheveux, en plus des effets indésirables sur la libido déjà connus, avertit jeudi l’Agence du médicament ANSM.

« Tout changement d’humeur doit conduire à une interruption du traitement et à une surveillance », souligne-t-elle dans un communiqué destiné aux patients et aux professionnels de santé.

Le finastéride à la dose de 1 mg (Propecia du laboratoire Merck et génériques) est indiqué, chez l’homme uniquement, dans le traitement de la chute de cheveux. Le même médicament, à la dose de 5 mg, (Chibro-Proscar et génériques), est indiqué dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Ces médicaments sont contre-indiqués chez la femme.

Changements d’humeur, d’idées suicidaires et de dépression

Le risque de dépression était déjà mentionné dans la notice du finastéride 5 mg, rappelle l’ANSM, et il figure dorénavant aussi dans celle du finastéride 1 mg. « L’Agence européenne des médicaments (EMA) a demandé une modification des documents d’information de toutes les spécialités 1 mg et 5 mg afin d’avertir les professionnels de santé et les patients sur les risques de changements d’humeur, d’idées suicidaires et de dépression », explique l’Agence du médicament. « Le traitement par finastéride devra ainsi être interrompu devant tout symptôme psychiatrique », souligne-t-elle.

Des troubles sexuels possibles

Par ailleurs, des troubles sexuels (diminution de la libido, troubles de l’érection et de l’éjaculation) figurent également parmi les effets indésirables du finastéride. L’ANSM « rappelle qu’il est possible d’observer une persistance » de ces troubles sexuels après l’arrêt du traitement.

Enfin, « comme mentionné dans les documents d’information, des cas de cancers du sein ont également été rapportés chez des hommes traités par finastéride », note l’ANSM. Le finastéride agit en bloquant une enzyme qui se trouve dans le cuir chevelu et les organes sexuels et métabolise la testostérone.