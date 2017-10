Nice: Un cas du virus du Nil occidental détecté, les Azuréens appelés à se protéger des moustiques

Un moustique Culex pipiens. — Gabe Hamer/AP/SIPA

Un cas du virus du Nil occidental, le premier détecté en France depuis 2015, vient d’être diagnostiqué à Nice.

L’ARS Paca recommande à tous les Azuréens de se protéger des piqûres de moustiques, vecteurs de cette maladie.

Dans la majorité des cas, l’infection ne présente pas de symptôme, et elle peut, rarement, entraîner des complications neurologiques.

L’ARS Paca a appelé ce lundi « les habitants des Alpes-Maritimes à se protéger contre les piqûres de moustiques », après la découverte à Nice d’un cas du virus du Nil occidental. Une première en France depuis 2015.

« Une personne porteuse du virus West Nile a été diagnostiquée le 20 octobre dans le département des Alpes-Maritimes, à Nice », a ainsi révélé l’agence régionale de santé, précisant que « cette personne est aujourd’hui guérie et en bonne santé ».

Plusieurs cas ces dernières semaines en Europe

La maladie à virus du Nil occidental est transmise par les moustiques (essentiellement du genre Culex) qui se contaminent exclusivement au contact d’oiseaux infectés, a également rappelé l’organisme, appelant à la prudence.

« Ce premier cas humain signalé à ce jour en France depuis 2015 témoigne d’une circulation du virus West Nile. D’après l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC), entre le 28 septembre et le 5 octobre 2017, plusieurs cas humains ont été signalés en Europe : neuf en Roumanie, quatre en Italie, deux en Hongrie et un en Grèce », précise l’ARS.

Des mesures de précaution ordonnées dans le département

Les hommes sont des « hôtes accidentels » qui ne peuvent pas transmettre à leur tour le virus, explique l’organisme, annonçant tout de même « la mise en place à titre de précaution de mesures de contrôle et de restrictions temporaires pour les collectes de produits sanguins et les prélèvements d’organes des habitants des Alpes-Maritimes ».

Une recherche d’autres cas auprès des établissements de santé des Alpes-Maritimes disposant d’un service d’accueil des urgences et du laboratoire du CHU de Nice a également été ordonnée. Dans la plupart des cas, l’infection au virus du Nil occidental ne présente pas de symptôme. Elle peut certaines fois se manifeste par un syndrome pseudo-grippal et plus rarement, elle peut provoquer des complications neurologiques.