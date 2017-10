QUIZ. Cheveux blancs, bébé, éclipse, sommeil: Saurez-vous identifier les idées reçues en médecine?

Illustration d'un cerveau humain. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

La journaliste Emma Strack publie cette semaine le livre « Vrai ou faux : Les idées reçues en médecine » (éd. du Chêne, 19,90 euros).

Dans son ouvrage, elle répertorie des nombreuses idées reçues qui ont cours à propos de la médecine.

Pour chacune d’elle, l’auteure démêle le vrai du faux de manière ludique.

« Les heures de sommeil comptent double avant minuit », « les poils repoussent plus drus après avoir été rasés », et « pour avoir un garçon, il faut manger salé ». Ce genre de certitudes, assénées par la tata, le collègue, la voisine de palier et aussi par notre mère, on les a tous entendues (et répétées) au moins une fois. Dans Vrai ou faux, les idées reçues en médecine (éd. du Chêne), à paraître cette semaine, la journaliste Emma Strack revient sur ces affirmations parfois trompeuses, preuves scientifiques et explications de médecins à l’appui. Et vous, saurez-vous identifier les idées reçues en matière de santé ? Faites notre test pour le savoir.