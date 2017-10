Don d'organe du vivant: Comment Sylvaine a décidé de donner un rein à son amie Marie-Luce

GREFFE Depuis 2011, on peut donner de son vivant un rein, c'est le choix qu'a fait Sylvaine et qui a changé la vie de son amie Marie-Luce...

Sylvaine (à g.) et Marie-Luce se sont rencontré il y a quatre ans. Depuis, Sylvaine a donné un rein à son amie en 2014. — O. Gabriel / 20 Minutes

Depuis lundi et jusqu'au 3 novembre, l'Agence de Biomédecine lance une campagne de sensibilisation sur le don de rein du vivant, aussi méconnu qu'important.

En effet, 3.615 greffes de rein ont été réalisées en 2016, dont 576 grâce au don du vivant d'un proche.

Sylvaine a fait le choix de donner un de ses reins à son amie Marie-Luce, atteinte d'une maladie héréditaire.

« J’ai un rein qui a un mois de moins que moi », s’amuse Marie-Luce, 51 ans. Si cette femme à qui on a retiré les deux reins peut aujourd’hui envisager des vacances loin de chez elle et même reprendre l’aquagym, c’est grâce à Sylvaine, qui lui a donné un rein en juin 2014.

Cette femme n’est ni sa compagne, ni sa mère, ni sa sœur, mais son amie. Ou plutôt sa voisine. Voilà quatre ans, Sylvaine et Marie-Luce se rencontrent à la fête de leur village à Haute-Goulaine, près de Nantes. « On a mangé ensemble, nos enfants ont le même âge, ça crée des liens », se remémore Sylvaine. Un jour, Marie-Luce m’apprend que désormais les donneurs de rein pouvaient être hors du cercle familial. Je me suis dit pourquoi pas moi ? »

Donner un rein à un ami

Depuis 2011, toute personne apportant la preuve d’une vie commune ou d’un lien étroit et stable d’au moins deux ans avec le receveur peut donner un organe. Même si la plupart des dons de rein du vivant se font dans le cadre familial. Et ils restent insuffisants : 16 % des greffes de rein se font du vivant du donneur alors qu’ils présentent de meilleures chances de survie pour le greffé que lorsque l’organe est prélevé après un décès. C’est pourquoi l’Agence de Biomédecine lance une campagne de sensibilisation jusqu’au 3 novembre sur ce don du vivant méconnu.

Avant de proposer ce cadeau hors norme, Sylvaine prend le temps de faire un bilan de santé, pour ne pas créer de faux espoirs. Et annonce à sa famille sa décision, déjà prise. « Je trouve ça très bien qu’elle ait donné son rein, même si j’étais un peu inquiète au début », reconnaît Ananda, sa fille de 13 ans. « Mes enfants ont bien réagi, renchérit Sylvaine. Mon père m’a questionné, "et si tes enfants ont un jour besoin de son rein ?" Mais personne n’a remis en cause mon choix. »

Deux propositions de rein en un jour

Le jour où Sylvaine vient annoncer à son amie qu’elle est prête à lui donner un rein, Marie-Luce est déjà très émue. « Une heure avant, une autre amie venait de me proposer la même chose, j’étais complètement chamboulée, mais je me suis retenue de pleurer devant toi ! », avoue Marie-Luce.

Vient ensuite la batterie de tests pour vérifier que Sylvaine est en bonne santé et surtout que ses deux reins vont bien. « Pour ne pas se retrouver avec deux malades à la place d’une ! », résume la donneuse. Bonne nouvelle : elle est compatible avec Marie-Luce. Pour éviter toute dérive, car en France tout don d’organe doit rester gratuit et librement consenti, les donneurs doivent passer devant un « comité donneur vivant ». Il est chargé de vérifier que la relation est stable depuis au moins deux ans.

Les deux femmes demandent donc à quelques voisins de témoigner. Et n’ont même pas besoin de sortir les photos de vacances. Comme deux des sœurs de Marie-Luce, ayant la même maladie héréditaire qu’elle, ont également reçu une greffe d’un donneur vivant, les réunions entre les deux familles permettent de rassurer tout le monde. « J’ai aussi passé un entretien avec un psychologue pour vérifier que ce n’était pas une décision sur un coup de tête », raconte Sylvaine. « Et que je ne t’ai pas forcé ! », complète avec un sourire son amie.

« Si c’était à refaire, je le referai »

Pendant la longue période d’examens médicaux, Marie-Luce alerte Sylvaine. « J’ai rappelé à Sylvaine que c’est une intervention sous anesthésie générale qui comprend des risques. Elle m’a répondu, "je te rappelle que je suis infirmière donc je suis au courant oui." » Car Sylvaine était déjà très sensible à cette question du don d’organe. « J’ai travaillé dans un service de chirurgie digestive où j’ai pu assister à une greffe de foie. Le moment de la greffe, c’est magique. Et j’ai bien vu que le donneur était en forme après l’opération. » Elle ne nie pas les douleurs postopératoires, « c’est vrai que je marchais un peu pliée en deux, mais deux mois après, tout d’un coup, je me suis sentie bien à nouveau. Si c’était à refaire, je le referai », assure-t-elle. Comme 98 % des donneurs vivants de rein, interrogés en 2005 et 2009 un an après l’opération.

« Avant la greffe, j’étais en fin de vie »

« Cela fait partie des choses exceptionnelles de ma vie, mais honnêtement je n’y pense pas tout le temps », confesse Sylvaine. « J’avais moi aussi fait les démarches pour donner mon rein à ma femme, mais comme je prends des médicaments pour le cœur, c’était impossible », explique Bruno, le mari de Marie-Luce.

Depuis cette greffe, les deux amies se voient deux fois par semaine. « C’est sûr, un don de rein, ça resserre les liens ! s’amuse Marie-Luce. Avant la greffe, j’étais en fin de vie. Je dormais 20 heures sur 24, la dialyse à l’hôpital c’était un jour sur deux avec des crampes, des baisses de tension… Heureusement, nous avons une maison de plain-pied, mais même les deux marches de l’entrée je ne pouvais les monter sans aide. Ce qu’a fait Sylvaine pour moi, c’est immense. »