Huiles essentielles: Les cinq incontournables sur lesquelles il faut miser

Les huiles essentielles comptent de plus en plus d’adeptes, à la recherche de médecines alternatives pour les petits maux du quotidien.

Pour se lancer dans l’aromathérapie à la maison, il faut miser sur les incontournables, et « 20 Minutes » vous dévoile les cinq sur lesquels il faut miser.

Eviter les maladies de l’hiver, booster ses défenses immunitaires ou chasser une migraine ? Pour y remédier, nombreux sont ceux qui se tournent vers les huiles essentielles, qui auraient de multiples vertus thérapeutiques. A condition de savoir lesquelles utiliser et de quelle manière, car quand on ne connaît rien aux huiles essentielles, difficile de s’y retrouver dans l’offre pléthorique et de se lancer. Pas de panique, 20 Minutes vous indique la marche à suivre (et rappelle au passage qu’elles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux bébés). Aux néophytes qui veulent tenter l’aromathérapie, sachez que cinq huiles essentielles permettent déjà de soigner son quotidien. Danièle Festy, aromathérapeute et auteure de Mes 15 huiles essentielles* (éd. Pocket), dévoile quels sont les basiques incontournables sur lesquels il faut miser.

1. L’huile essentielle de lavande vraie

Non pas qu’il existe une lavande fausse, mais plusieurs variétés de lavande sont déclinées en huile essentielle. Or, « l’huile essentielle de lavande vraie a de nombreuses vertus, révèle Danièle Festy. Elle a des propriétés cicatrisantes et antiseptiques. On peut en appliquer deux gouttes pures sur une petite plaie pour la désinfecter ou pour atténuer la douleur d’une brûlure ».

Mais elle d’autres atouts, et « agit également sur le plan psychologique et l’équilibre nerveux, relève-t-elle. Deux gouttes sur l’oreiller auront un grand effet apaisant ».

2. L’huile essentielle de ravintsara

C’est la perle de l’aromathérapie. « Elle a des propriétés antivirales, elle est donc parfaite pour éviter ou soigner rhumes et états grippaux, énonce Danièle Festy. On en avale une goutte que l’on dépose sur une cuillère à café de miel, deux à trois fois par jour ». Sinon, on peut aussi « mélanger 10 gouttes d’huile essentielle de ravintsara à un bouchon de base pour bain (qui rend l’huile miscible dans l’eau, disponible en pharmacies), on verse le tout dans un bain » et on s’y prélasse, recommande l’aromathérapeute.

Et pour booster son système immunitaire, on peut en faire « une cure : on verse une goutte sous la langue matin et soir pendant 20 jours », poursuit-elle.

3. L’huile essentielle d’arbre à thé

Basique parmi les basiques, « l’huile essentielle d’arbre à thé est un puissant anti-infectieux à large spectre, souligne Danièle Festy. Elle a des propriétés antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires et antiseptiques. Elle permet aussi bien de renforcer les défenses immunitaires que de se débarrasser d’une mycose ou soulager une piqûre de moustique ».

Mais aussi « d’assécher les boutons d’acné ». Ainsi, si on sent un spot sous la peau sur le point d’éclore, « on désinfecte le bouton avec une goutte pure d’huile essentielle d’arbre à thé matin et soir ». Un conseil bon à savoir si on a une peau à problèmes.

4. L’huile essentielle de thym à thujanol

« Elle est très efficace pour traiter les affections respiratoires persistantes et récidivantes », indique l’aromathérapeute. Elle serait l’ennemi des angine, bronchite, rhino-pharyngite, sinusite et autres otite et grippe. Ainsi, « en cas d’angine, on en applique une goutte pure dans le cou, conseille l’aromathérapeute. Ou une goutte trois fois par jour déposée sur une cuillère à café de miel, et on peut aussi faire des gargarismes en diluant deux gouttes dans un verre d’eau tiède ».

5. L’huile essentielle de menthe poivrée

Migraineux et migraineuses, l’huile essentielle de menthe poivrée pourrait devenir votre meilleure alliée en cas de crise. « Elle anesthésie la douleur, explique l’aromathérapeute. On en applique deux gouttes pures, que l’on masse sur les tempes et le front, là où c’est douloureux », préconise-t-elle. Et si on préfère, plutôt que de l’appliquer sur la peau, on peut laisser s’évaporer quelques gouttes dans un diffuseur électrique d’huiles essentielles.

Autre bonus : « l’huile essentielle de menthe poivrée a la faculté de redonner du tonus, dévoile Danièle Festy. Quand on est fatigué de sa journée et que l’on doit ressortir, on prend une goutte, à lécher sur le dos de la main ou à déposer sur un sucre, et on retrouve du peps ».

Et en cas de souci de mauvaise haleine, on en verse une goutte sur un comprimé neutre (disponible en pharmacies et parapharmacies) à laisser fondre en bouche après chaque repas.

* Mes 15 huiles essentielles, mes indispensables pour se soigner vite et bien, Editions Pocket, en librairie le 19 octobre.