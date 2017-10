Amiens: Un enfant opéré d'une scoliose grâce à un robot, une première mondiale

Les chirurgiens ont préparé cette opération inédite pendant un an à l'aide d'un mannequin — CHU d'Amiens

Louis, contraint de rester allongé en permanence depuis six mois, peut désormais se rasseoir. Le petit garçon, âgé de 6 ans, a bénéficié à la fin du mois de septembre d’une technique inédite : la pose robotisée de vis dans le bassin.

L’opération s’est déroulée au CHU d'Amiens. Corsets et rééducation n’étaient plus suffisants pour l’enfant qui souffrait d’ une scoliose grave et dont le dos était courbé à plus de 50 %.

Les 3 chirurgiens montrent au bloc simulé de @cpasimusante la reconstitution 3D du patient et le robot ROSA @MedtechSurgical pic.twitter.com/6FDxS0dFj9 — Maxime GIGNON (@Maxgignon) October 9, 2017

Les médecins ont préparé l’opération pendant un an

Après plusieurs simulations sur un mannequin, l’équipe chirurgicale de l’hôpital a pu mener à bien l’opération. « Il s’agit de deux premières en une, explique le professeur Richard Gouron, chef du service chirurgie de l’enfant. Une première en simulation, et une première chirurgicale, la mise en place de vis illio-sacrées à l’aide d’un robot. »

L’équipe d’une quinzaine de personnes a préparé l’opération pendant un an. Assistés d’un robot, les chirurgiens l’ont simulée deux fois sur un mannequin doté d’un dos semblable à celui du garçon.

#ConferenceDePresse #PremièreMondiale radiographie du jeune garçon après la pose des tiges fixées dans leur partie basse dans le bassin pic.twitter.com/EnBS0FOv6A — CHU Amiens-Picardie (@CHUAmiens) October 9, 2017

Il s’agissait de poser des vis dans le bassin et des crochets en haut du dos, reliés par des tiges pour redresser l’enfant. « A chaque simulation, on améliorait le temps (de l’opération) », témoigne le docteur François Deroussen, chirurgien orthopédique pédiatrique à l’origine du projet.

Quatre jeunes patients bientôt opérés

Il y a quelques jours, Louis a pu être opéré. L’intervention a duré trois heures. « Le chirurgien planifie l’opération, le robot porte les instruments et prend en compte les mouvements du patient. Il apporte la précision et la vision en trois dimensions », indique le docteur Michel Lefranc, un neurochirurgien ayant participé à l’intervention.

« Les incisions sont moins grandes grâce au robot, il y a moins de douleur post-opératoire et le patient peut s’asseoir plus rapidement », ajoute le professeur Gouron. Au CHU Amiens-Picardie, quatre jeunes patients vont pouvoir bénéficier de ce nouveau type de chirurgie dans les prochains mois.