Lutte contre la rage: Un plan mondial mis en place pour vaincre la maladie d'ici 2030

Plusieurs organisations internationales ont annoncé mercredi le lancement d’un plan mondial de lutte contre la rage. L’objectif vise à éradiquer chez l’homme, d’ici à 2030, cette maladie mortelle transmise notamment par les chiens.

Un plan de lutte globale

La Journée mondiale contre la rage, qui s’est tenue jeudi, a marqué le lancement « de la plus importante initiative mondiale » contre cette maladie, ont annoncé dans un communiqué l’Organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Alliance Globale Contre la Rage (GARC).

Le plan nommé « Unis contre la rage » traite la maladie de façon globale et transversale, « en mettant en évidence le rôle des services vétérinaires, sanitaires et éducatifs dans la prévention et le contrôle de la rage », précise le communiqué.

Objectif zéro mort d’ici à 2030

Le programme, qui vise l’objectif « zéro mort humaine de la rage d’ici à 2030 », prévoit en particulier de prévenir la rage en améliorant la prise de conscience et l’information sur la maladie.

Parmi les mesures qui seront mises en place figurent aussi « l’extension de la vaccination des chiens et l’amélioration de l’accès aux soins, aux médicaments et aux vaccins pour les populations à risques ».

Les chiens principaux vecteurs de transmission

Maladie virale, la rage est présente dans 150 pays. Elle est le plus souvent mortelle dès lors qu’apparaissent ses symptômes et on estime que 59.000 personnes en meurent chaque année dans le monde.

La rage transmise par les chiens représente 99 % des cas humains. Outre la rage canine, la rage transmise par la faune sauvage requiert également une grande attention, notamment en Amérique du Sud avec les chauves-souris, devenue la principale voie de transmission à l’homme.

