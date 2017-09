Interpol: Des millions de médicaments contrefaits et illégaux ont été saisis

Médicaments contrefaits saisis à Abidjan par la police en mai 2017. — ISSOUF SANOGO / AFP

L’opération a été menée dans 123 pays.

400 interpellations ont eu lieu en parallèle.

3.584 sites internet de vente de médicaments illicites ont été fermés.

Acheter sur Internet des compléments alimentaires, pilules antidouleur ou son traitement des troubles de l’érection ne serait pas sans risque à en croire la dernière action menée par l’agence Interpol.

Une saisie record de 25 millions de médicaments contrefaits, et interdits dans le monde mais distribués sur internet, a été réalisée pour un montant de plus de 51 millions de dollars.

>> A lire aussi : Les faux médicaments, un marché lucratif en pleine expansion

Parmi les médicaments saisis, figurent donc des compléments alimentaires, des pilules antidouleur, des traitements contre l’épilepsie, les troubles de l’érection mais également des produits nutritionnels, précise dans un communiqué l’agence de coopération policière internationale, dont le siège est à Lyon.

#Fakemeds pose a real danger to public health - 25 million illicit medicines were seized worldwide during #INTERPOL Operation Pangea X pic.twitter.com/DRuu1HbFwW — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) September 25, 2017

Du matériel médical vendu illégalement

L’opération Pangea X a été menée dans 123 pays, un nombre record, entre le 12 et le 19 septembre. Interpol a procédé à 400 interpellations. 3.584 sites internet ont été fermés et plus de 3.000 publicités sur Internet vantant des produits pharmaceutiques ont été suspendues. Selon Interpol, Pangea X a également enquêté sur la vente illégale d’équipements médicaux, tels que des implants dentaires, des préservatifs, des seringues et du matériel chirurgical, conduisant à des saisies pour un montant de 500.000 dollars.

>> A lire aussi : La vente de médicaments sur Internet fait encore peur

Interpol cite dans son communiqué la participation pour la première fois de nombreux pays africains. « La vente de produits pharmaceutiques contrefaits ou faux constitue un sujet croissant de préoccupation dans le monde car elle présente un danger pour la santé de consommateurs sans méfiance qui considèrent que les médicaments sont sans risques », dit Immanuel Sam, responsable du bureau d’Interpol en Namibie.

Un flux de plus en plus important

L’opération Pangea a été lancée en 2008, avec huit pays au départ. Interpol s’inquiète du flux croissant en dix ans de produits pharmaceutiques non autorisés ou non contrôlés sur Internet. Cette tendance « met des vies en danger », dit le directeur exécutif pour les services de police d’Interpol, Tim Morris.

>> A lire aussi : Marseille: Un réseau de faux médicaments devant la justice

« Le fait que nous assistions à de tels résultats considérables après dix années d’opérations Pangea montre que la vente en ligne de médicaments interdits constitue un défi persistant et sans cesse croissant » pour les autorités concernées, a ajouté Tim Morris. Pangea X s’attache également à sensibiliser l’opinion publique sur les risques que présente l’achat de médicaments sur Internet, précise Interpol.