Alcool, drogue, médicament... Vous arrive-t-il de vous «doper» pour mieux travailler?

TEMOIGNAGES De plus en plus de Français ont besoin de produits psychoactifs, cannabis, cocaïne, alcool, tabac pour supporter le rythme ou l’ennui au travail…

Un consommateur de résine de cannabis en train de se rouler un joint. — KROD/WPA/SIPA

Prendre un petit somnifère pour éviter l’insomnie, un anxiolytique pour survivre au rush, le petit verre dès qu’on rentre du bureau pour souffler après une dure journée ou une ligne de cocaïne pour gérer les horaires décalés… De plus en plus de Français tombent dans la drogue pour supporter le rythme au travail et rester performant. Faire plus avec moins, répéter des tâches sans aucun sens, travailler dans un univers aussi stressant qu’individualiste, les raisons sont multiples pour trouver une béquille. S’il est très compliqué d’obtenir des chiffres précis sur ces addictions, le phénomène serait en expansion si l’on en croit la livre de trois chercheurs Se doper pour travailler (éditions Eres, août 2017)..

>> A lire aussi : Alcool, drogue, médicaments… Les conduites addictives de plus en plus fréquentes au travail

Un ouvrage, Tous addicts et après ? vient de sortir et il s’attache à informer, drogue par drogue, sur les effets ressentis et conséquences. Mais il invite également à changer nos représentations sur les dépendances.

>> Si vous avez l’impression de devoir vous doper pour travailler, quelles sont les substances que vous consommez et à quelle fréquence ? Pourquoi avoir commencé à prendre ces produits ? Avez-vous réussi à arrêter et sinon pourquoi ? Comment vivez-vous cette consommation ?

Réagissez dans les commentaires ci-dessous ou écrivez-nous à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages pourront service à rédiger un article ultérieur sur le sujet.