VIDEO. Journée des premiers secours: Pour un massage cardiaque, choisissez le bon rythme!

Marseille le 20 juin 2012 - A l'occasion des dix ans de la caserne de pompiers de la canebière , une initiation aux gestes de secourisme pour les enfants a lieu au square Léon Blum — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Ce samedi, comme tous les deuxièmes samedis de septembre depuis 2000, a lieu la Journée mondiale des premiers secours. A cette occasion, en France, pompiers mais aussi bénévoles secouristes de différentes ONG (Croix-Rouge, …) se mobilisent pour sensibiliser leurs concitoyens aux gestes de premiers secours.

Parmi ces gestes, le massage cardiaque est sans doute le plus intimidant et le plus impressionnant. Pourtant, 32 % des vies sont sauvées lorsque que les gestes de secours sont pratiqués immédiatement (appeler le 15, masser, défibriller), selon la Fédération française de cardiologie. Encore faut-il qu’il soit bien fait… Ainsi, 100 à 120 compressions par minutes sont recommandées. Alors, pour vous aider à trouver le bon rythme, voici quelques musiques sur lesquelles vous baser pour effectuer un massage cardiaque.

Cette aide ne saurait bien entendu se passer d’une véritable formation (Prévention et secours civique de niveau 1 - PSC1), indispensable pour faire partie de la chaîne des secours et mettre en œuvre les premiers gestes.