VIDEO. Chute, brûlure, étouffement: Apprendre les gestes qui sauvent les bébés

Samedi 9 septembre, c’est la journée mondiale des premiers secours.

A cette occasion de nombreux bénévoles vont proposer des formations gratuites aux Français pour savoir réagir en cas d’accident domestique.

Noyade, étouffement, chute, « 20 Minutes » propose une vidéo pour que les parents se forment aux premiers secours pour sauver leur bébé (ou celui d’un autre…).

C’est une angoisse que beaucoup de parents partagent. Dès l’arrivée du nouveau-né, certains craignent la chute depuis la table à langer, la fausse route mortelle ou encore la mort subite du nouveau-né… Ce samedi, à l’occasion de la journée mondiale des premiers secours, pompiers, secouristes, formateurs proposeront dans de nombreuses villes de France des petits modules de secourisme.

Des spécificités pour les moins d’un an

Pour se rassurer et apprendre quelques gestes qui peuvent s’avérer très utiles, 20 Minutes a demandé à Christophe Talmet, responsable formation à la Croix-Rouge qui dispense des cours de secourisme depuis vingt-trois ans, de dévoiler, mannequin à l’appui, comment réagir (toujours avec calme !) en cas de chute, d’étouffement ou de brûlure des tout-petits, les trois accidents les plus répandus. Les bébés, jusqu’à un an ou 18 mois, présentent quelques spécificités et n’ont pas toujours les mêmes besoins qu’un adulte.

Cette aide ne saurait bien entendu se passer d’une initiation aux gestes de premiers secours de l’enfant et du nourrisson, voire d’une véritable formation (Prévention et secours civique de niveau 1 - PSC1), indispensable pour faire partie de la chaîne des secours.