Zika: Le virus pourrait devenir une arme contre le cancer du cerveau

ETUDE Le virus Zika détruirait les cellules du glioblastome, l’une des tumeurs cérébrales les plus fréquentes…

Le virus Zika est transmis par les moustiques. — Jim Damaske/AP/SIPA

Le virus Zika, extrêmement nocif pour le développement des tissus cérébraux du fœtus, permettrait au contraire de lutter contre un certain type de tumeurs du cerveau très agressives, selon une étude publiée mardi dans le Journal of Experimental Medicine.

Efficace contre l’une des tumeurs cérébrales les plus fréquentes

« Nous avons montré que le virus du Zika pouvait détruire les cellules du glioblastome qui sont résistantes aux thérapies actuelles et rendent ce cancer aussi agressif », a expliqué le Dr Michael Diamond, professeur de médecine à l’université Washington à St. Louis.

Le glioblastome est l’une des tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Elle touche près de 12.000 personnes par an aux Etats-Unis et a été diagnostiquée chez le sénateur républicain John McCain. La plupart des personnes atteintes ont une espérance de vie qui n’excède pas deux ans après le diagnostic.

Un taux de survie plus élevé chez les souris traitées avec Zika

Pour mener leur étude, les chercheurs ont injecté ce virus, principalement transmis par les moustiques, ou un placebo dans les tumeurs du cerveau de 33 souris.

L’expérience a montré que les tumeurs avaient considérablement régressé chez les souris traitées avec le virus et que leur taux de survie était nettement plus élevé que celui des souris ayant reçu un placebo.

D’autres expériences, menées sur des tissus cérébraux de personnes épileptiques, ont prouvé que le virus Zika n’affectait pas les cellules non cancéreuses de la zone malade. Des recherches supplémentaires seront cependant nécessaires avant de procéder aux premiers essais cliniques.