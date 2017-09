Hyperemesis gravidarum: «J’ai tellement souffert que j’ai songé à avorter»

Lille, le 2 mars 2012. Illustration femme enceinte. — M.LIBERT/20 MINUTES

La duchesse de Cambridge, enceinte de son troisième enfant, souffre d’hyperemesis gravidarum.

Cette maladie provoque de très graves nausées conduisant à une hospitalisation.

Moralement, c’est très dur à supporter.

La nouvelle est tombée en même temps que l’annonce de la grossesse de la duchesse de Cambridge. Comme pour ses deux précédents enfants, le prince George et la princesse Charlotte, l’épouse du prince William souffre d’hyperemesis gravidarum. Gabrielle assure qu’elle ne souhaite « cet enfer à personne, pas même à [sa] pire ennemie ».

Comme elle, de nombreuses femmes ont témoigné sur la page Facebook de 20 Minutes des effets de cette maladie qui touche une femme enceinte sur cinquante.

« Moralement, c’est très dur »

Si les nausées matinales sont relativement courantes lors du premier trimestre, dans le cas de l’hyperemesis gravidarum, les vomissements sont tellement fréquents qu’ils peuvent conduire à une hospitalisation pour réhydrater la patiente et lui redonner les nutriments nécessaires à sa santé et à celle de son bébé. Aude n’en a pas souffert, mais s’est retrouvée hospitalisée dans la même chambre qu’une femme atteinte de cette maladie : « A côté de cela, les petits maux classiques de la grossesse sont une partie de plaisir. Elle vomissait systématiquement tout ce qu’elle avalait. Même l’eau ne passait qu’une fois sur deux. Elle avait des nausées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, maigrissait à vue d’œil. Sans oublier l’hypersalivation qui ne la quittait pas un instant de la journée. Au final, cette femme qui était déjà très maigre a perdu 10 kilos et n’a pas pu avaler un seul repas de toute la semaine. Elle était constamment sous perfusion. Moralement, c’est très dur. »

Vomir de la bile et du sang

Ibty, elle, est restée hospitalisée « jusqu’à [ses] sept mois de grossesses. Je vomissais près de vingt fois par jour. C’était de la bile et du sang, tellement je ne pouvais plus rien avaler. Cela a fini en ulcère et cela a tué mes reins à force de calculs à répétition. » Du sang ? Oui, les femmes atteintes d’hyperemesis gravidarum peuvent même vomir du sang. « Plus tu vomis, plus tu irrites l’œsophage qui, à force, se met à saigner. Le sang atterrit dans l’estomac, ce qui est indigeste, et donc te fait vomir », explique Tsunade. « J’ai tellement souffert que j’ai songé à avorter, renchérit Mylène. Aujourd’hui, je ne pense vraiment pas avoir d’autres enfants à cause de ça. »