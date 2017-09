Nouvelle formule du Levothyrox: Vers une pénurie d’un médicament alternatif

Illustration du médicament LEVOTHYROX, prescrit à plus de 3 millions de patients ayant des problèmes de thyroïde. — SIPA

Depuis plusieurs mois, des milliers de patients dénoncent des effets secondaires importants de la nouvelle formule du Levothyrox.

Il est prescrit aux trois millions de Français souffrant de problèmes de thyroïde.

Une partie d’entre eux s’est reportée sur la L-Thyroxine. Mais les pharmacies font face à des risques de pénurie.

L’ANSM demande donc aux médecins et pharmaciens de ne délivrer ce médicament, une des deux alternatives au Levorthyrox, qu’aux enfants et patients ayant des soucis de déglutition.

Nouvelle polémique sur le front du Levothyrox. Les patients qui n’en finissent plus de dénoncer des effets secondaires aussi handicapants que désagréables de ce médicament font face à un nouveau souci de taille. Ceux qui se seraient reportés sur la L-Thyroxine, un médicament sous forme de gouttes, ne pourront sans doute plus acheter en pharmacie leur traitement.

Réservé aux enfants

En effet, l’Agence nationale de sécurité du médicament a demandé aux pharmaciens de ne délivrer la L-Thyroxine qu’aux enfants de moins de 8 ans et patients ayant des troubles de la déglutition. L'ANSM demande donc « dès à présent » aux médecins et aux pharmaciens de respectivement les prescrire et les délivrer en priorité à ces patients. Les pharmaciens doivent inviter les autres patients présentant une ordonnance de gouttes à consulter à nouveau leur médecin.

Nombre de patients qui ne supportent pas la nouvelle formule du Levothyrox risquent donc de se voir refuser cette alternative, un des deux seuls traitements de substitution.

« Un chantage scandaleux »

« Culpabiliser les malades sur un produit qui leur donne un bien-être sous prétexte que ça doit être réservé aux enfants, je trouve que c’est un chantage scandaleux, tempête Chantal L’Hoir, fondatrice de l’Association française des malades de la thyroïde interviewée par 20 Minutes. On rentre dans une parodie, où un pays n’est plus capable de gérer ses malades. En Allemagne, le pays de Merck (laboratoire qui commercialise le Levothyrox), les patients ont le choix entre dix produits différents pour traiter les problèmes de thyroïde. Nous, on nous impose un produit unique et dangereux, le Levothyrox. »

Chantal L’Hoir s’est reportée sur ce médicament alternatif en goutte. Et va beaucoup mieux depuis. « Quand j’ai commencé le nouveau Levothyrox en avril c’était affreux, j’ai souffert de crampes terribles. C’est mon endocrinologue qui m’a prescrit du L-Thyroxine Serb. C’est la solution d’urgence. »

Importer du L-Thyroxine des pays voisins

Et cet avis de l’ANSM n’est pas du goût de Chantal L’Hoir, qui comment beaucoup de patients s’inquiètent. « Pour le moment j’en ai encore pour un mois, confie-t-elle. Après qu’est ce qu’on va faire ? Du trafic ? Acheter par internet du L-Thyroxine ? L’ANSM nous met la tête dans le mur. L’ANSM peut importer en urgence des produits allemands ou hollandais, et ils ne le font pas. Pourquoi ? » Cette association envisage de faire une marche blanche avec toutes les associations de victimes d’autres scandales sanitaires pour un meilleur respect du droit humain, la défense des générations futures.

Trois millions de patients prennent du Lévothyrox en France pour hypothyroïdie ou après une opération de cancer de la thyroïde. Contrairement à d’autres pays plus aucun générique n’est disponible en France, constate l’agence sanitaire. Les gouttes pour traiter des hypothyroïdies représentent environ 1 % des ventes.

170.000 signataires d’une pétition

La nouvelle formule du Lévothyrox est accusée d’engendrer divers effets secondaires (crampes, maux de tête, vertiges…), d’après une pétition signée par plus de 170.000 mécontents, patients ou proches.

Le numéro vert (accessible du lundi au vendredi) mis en place le 23 août par l’ANSM pour « répondre aux inquiétudes des patients » a reçu un afflux d’appels les deux premiers jours - soit près de cent mille appels les deux premiers jours, certaines personnes appelant plusieurs fois avant d’obtenir une réponse vu l’encombrement.

Au total, 154.000 appels ont été dénombrés mercredi, avec un rythme d’appels quotidien tombé à 2.500, indique l’agence sanitaire.

