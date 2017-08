Nouvelle formule du Levothyrox: L’ANSM lance un numéro vert

De nombreux patients se plaignent de la nouvelle formule du levothyrox. — DR

Apporter des réponses aux nombreux patients se plaignant des effets secondaires de la nouvelle formule du Levothyrox. Tel est l’objectif de l'Agence nationale de la santé et du médicament (ANSM) qui a lancé ce mercredi un numéro vert*.

#Rediff Levothyrox: Des patients se plaignent de nombreux effets secondaires indésirables https://t.co/5NGmg0MAT0 pic.twitter.com/k7fYoqRalD — 20 Minutes (@20Minutes) August 18, 2017

La formule de ce médicament, qui s’adresse aux personnes ayant des problèmes de thyroïde, a en effet changé au mois de mars dernier à la demande de l'ANSM. Mais selon Beate Bartès, présidente de l’association Vivre Sans Thyroïde, certains patients seraient « de plus en plus fatigués ». « Ils ne dorment plus ou ont des problèmes digestifs », a-t-elle récemment indiqué à RTL.

L’ANSM délivre des conseils

Dans un communiqué en mars, l’ANSM, qui avait fait parvenir une lettre aux professionnels de santé, rappelait que la substance active du Levothyrox restait « identique ».

Dans un autre communiqué publié en août, l’agence conseillait aux personnes ressentant des effets indésirables de consulter leur médecin « qui pourra vous prescrire un dosage des hormones thyroïdiennes six à huit semaines après votre passage à la nouvelle formule, afin de pouvoir ajuster le dosage si nécessaire ».

* 0800.97.16.53, accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures.