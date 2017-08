Scandale des œufs contaminés: Que risquent les consommateurs? Où en est l'enquête?

FIPRONIL Dans un communiqué diffusé lundi, le ministère de l’Agriculture a confirmé que 13 lots d’ovoproduits contaminés avaient été livrés à deux établissements de la Vienne et du Maine-et-Loire entre le 11 et le 26 juillet 2017…

Des chercheurs hollandais effectuent depuis plusieurs jours des analyses sur des œufs contaminés au fipronil. — PIROSCHKA VAN DE WOUW / ANP / AFP

Le 20 juillet dernier, les autorités belges ont informé la Commission européenne que des taux élevés de fipronil avaient été mis en évidence dans des œufs et des viandes de volailles.

Le friponil est un insecticide classé comme « moyennement toxique » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Après les Pays-Bas, la Belgique et l’ Allemagne, la France fait face à son tour au scandale des œufs contaminés. Lundi 7 août, le ministère de l’Agriculture a publié un communiqué révélant que 13 lots d’ovoproduits (qui contiennent de l’œuf) contaminés au fipronil avaient été livrés à deux établissements de la Vienne et du Maine-et-Loire. Qu’est-ce que ce produit, que risque-t-on si on en ingère et où en est l’enquête ? 20 Minutes fait le point.

Quelle est la situation en France ?

Les services de la rue de Varenne se veulent rassurants. Dans le communiqué diffusé lundi soir à la presse, le ministère insiste : « Les autorités françaises n’ont pas, à ce jour, d’informations de contamination d’œufs en coquille et de viande destinés à la consommation. » En revanche, la contamination serait avérée sur 13 lots d’ovoproduits. Par ovoproduits, le ministère ne précise pas exactement de quelle denrée il s’agit. Or la définition est large. Il peut s’agir de produit obtenu par le cassage d’œufs de diverses volailles, d’ovoproduits modifiés dans lesquels les proportions de jaune et de blanc ont été modifiées, de jaune d’œuf ou de blanc d’œuf.

L’Etat a annoncé que des investigations visaient d’ores et déjà les établissements de la Vienne et du Maine-et-Loire et qu’il allait acter le « blocage » des produits incriminés pour les analyser. Importés des Pays-Bas, ces ovoproduits contiendraient du fipronil, un pesticide interdit dans les élevages mais utilisés en Belgique et aux Pays-Bas.

Un élevage du Pas-de-Calais a été placé sous surveillance le 28 juillet dernier après le signalement par l’éleveur de l’utilisation de ce produit par son fournisseur belge. Aucun œuf issu de cet élevage n’a été mis sur le marché, les résultats des analyses en cours seront connus à la fin de la semaine, fait savoir le ministère.

Que risque-t-on si on consomme des produits contaminés au fipronil ?

Le fipronil, pesticide longtemps utilisé pour le traitement du maïs en Europe a fait l’objet d’une longue bataille législative. Dans sa classification, l’OMS qualifie ce produit comme étant « moyennement dangereux » pour l’homme. « Il est dangereux pour les reins, le foie et la thyroïde, indique toutefois les autorités sanitaires hollandaises, le NVWA, et c’est également un perturbateur endocrinien, selon le Réseau Environnement Santé », précise Mégane Ghorbani pour Foodwatch.

« L’heure n’est pas à la remise en cause des normes ou à minimiser les risques pour la santé. Car il y a un consensus indiscutable : le fipronil est interdit en Europe sur des produits destinés à la consommation humaine », ajoute la responsable de campagne. La France a pris les devants dès 2005 en interdisant l’utilisation du fipronil sur les semences de maïs et de tournesol. Ce produit, commercialisé par Bayer et BASF, est également considéré comme mortel pour les abeilles.

Ou en est l’enquête ?

Des enquêtes pénales ont été diligentées aux Pays-Bas et en Belgique. Un fournisseur belge serait principalement visé, il est suspecté d’avoir acquis d’importantes quantités de fipronil en Roumanie, a précisé en début de semaine la presse belge. Idem en Allemagne, une enquête préliminaire a été ouverte pour « infraction à la loi sur les denrées alimentaires ». En France, aucune procédure judiciaire n’a été lancée pour le moment. Une réunion avec les différents acteurs de la filière s’est tenue lundi 7 août et les contrôles auraient été renforcés selon le ministère.