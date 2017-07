Rougeole: «La seule façon de s’en prémunir est de se faire vacciner»

Illustration d'un enfant en train de se faire vacciner. — Fred Tanneau AFP

Une jeune fille de 16 ans est décédée des suites d’une rougeole aiguë, cette semaine, à Marseille. L’adolescente, membre d’une communauté de gens du voyage, est tombée malade à Nice. Elle n’était pas vaccinée contre la rougeole et a succombé à « une forme très rare » de la maladie, a indiqué l’ARS PACA au Quotidien du médecin. C’est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a annoncé le drame, ce mercredi à l’Assemblée nationale.

Mi-juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que 35 personnes sont mortes de la rougeole au cours de 12 derniers mois. Dans un contexte de polémique autour de l’obligation vaccinale, le Pr Daniel Floret, professeur de pédiatrie et ancien directeur du Comité technique des vaccinations, organisme rattaché à la Haute autorité de santé (HAS), s’inquiète de la résurgence de la rougeole.

Où en est-on de la rougeole à ce jour en France ?

Il y a eu une forte résurgence de cette maladie entre 2008 et 2011 en Europe, notamment en France. Ainsi, depuis 2008, on a recensé plus de 24.000 cas de rougeole en France, dont près de 15.000 rien qu’en 2011. Aujourd’hui encore, on observe quelques foyers qui ont émergé dans l’Est en Alsace, en lien notamment avec l’épidémie de rougeole qui a eu lieu Outre-Rhin, mais aussi dans la région de Calais, en raison de l’afflux de migrants.

Comment reconnaître la maladie ? Est-elle dangereuse et fréquemment mortelle ?

C’est un virus très contagieux, qui se transmet par contact direct ou par l’air, en infectant les voies respiratoires avant de gagner tout le corps. Dans la majorité des cas, on observe une forte fièvre, qui apparaît une dizaine de jours après l’exposition au virus. Nez qui coule, toux et yeux rougis sont les symptômes les plus fréquents. Puis apparaît l’éruption cutanée, qui se manifeste d’abord sur le visage et le haut du cou avant de s’étendre au reste du corps. Il s’agit de petites plaques rouges qui disparaissent après quelques jours.

La rougeole entraîne des complications fréquentes, mais bénignes, le plus souvent d’ordre respiratoire. Mais dans les cas les plus graves, les complications peuvent entraîner des diarrhées sévères, des pneumonies, la cécité, voire des encéphalites. Et, comme on l’a vu malheureusement avec cette jeune fille, la rougeole peut aujourd’hui encore parfois entraîner la mort.

Y a-t-il des personnes plus à risques que d’autres face à la rougeole ?

La vaccination doit être pratiquée en deux injections sur les bébés : la première à 12 mois et la seconde dans les six mois suivants. Ce qui fait que les très jeunes enfants de moins d’un an sont particulièrement fragiles, parce qu’ils ne sont pas encore immunisés contre la rougeole.

Mais ce n’est pas une maladie spécifiquement infantile. Les adolescents et jeunes adultes qui ne sont pas vaccinés sont eux aussi parmi les personnes les plus à risques. Tous ceux qui n’ont pas été vaccinés et qui ont échappé à la rougeole jusqu’à présent ont un risque très élevé de contracter la maladie s’ils sont en contact avec le virus qui, comme on le sait, est extrêmement contagieux.

Comment se prémunir de la rougeole ?

Il n’existe pas de traitement de cette maladie. La seule façon de s’en prémunir est de se faire vacciner. C’est le moyen de se protéger soi et de protéger les autres. Car s’il y a eu une résurgence de la maladie en France, c’est parce que globalement, la couverture vaccinale n’est pas suffisante dans le pays, même si elle s’est améliorée ces vingt dernières années. Toutefois, pour éradiquer la maladie, il faudrait que la couverture vaccinale atteigne le seuil de 95 % de la population.