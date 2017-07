Chirurgie des fossettes: La nouvelle tendance esthétique qui fait fureur aux Etats-Unis

Se faire creuser des fossettes est la nouvelle tendance esthétique aux Etats-Unis. Le nombre d’interventions chirurgicales liées à cette pratique nommée « dimpleplasty » aurait triplé au cours des dernières années, rapporte Allure. Objectif pour les patients : arborer un sourire plus attractif.

De plus en plus d’Américains sont ainsi prêts à endurer une opération pour déjouer la génétique.

« Si certaines personnes ont des fossettes et d’autres pas, c’est parce qu’elles sont nées avec une connexion étroite entre les muscles du visage et la peau, tandis que d’autres n’ont tout simplement pas ce genre d’anatomie », explique Darren Smith, un chirurgien plasticien installé à New-York.

Effectuée sous anesthésie locale, l’intervention dure un peu moins d’une demi-heure. « Elle consiste à réaliser une incision à l’intérieur de la bouche, avant de créer un défaut au niveau du muscle buccinateur situé dans la joue », précise Top Santé.

