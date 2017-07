Royaume-Uni: La patiente vivait avec 27 lentilles de contact agglomérées dans son oeil

Lors d’une banale opération de la cataracte en novembre 2016, des chirurgiens ophtalmologistes de Solihull (Royaume-Uni) ont découvert que leur patiente de 67 ans avait accumulé pas moins de 27 lentilles de contact superposées dans un de ses yeux, rapportent les médecins dans le British Medical Journal du 5 juillet.

Les médecins ont d’abord repéré 17 d’entre elles qui, collées ensemble par du mucus, formaient un corps étranger de couleur bleutée. Ils en ont ensuite localisé dix autres lors de la suite de l’intervention. Pourtant, la sexagénaire ne s’était rendu compte de rien.

Ops... We believe you do not want this happen to you, don't you?

If you feel any uncomfortable in your eyes,... https://t.co/RTflV1zbRC