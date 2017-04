Santé

GENETIQUE Les Etats-Unis viennent d'autoriser un test en ligne permettant de déterminer des prédispositions génétiques à une dizaine de maladies...

Le test commercialisé aux Etats-Unis détermine les prédispositions génétiques liées à une dizaine de maladies différentes. - BEBERT BRUNO/SIPA

Anissa Boumediene

Que feriez-vous si un simple échantillon de salive permettait de déterminer vos éventuels risques de développer la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer plus tard ? Voudriez-vous savoir ? Et une fois au courant des résultats, qu’est-ce cela changerait dans votre vie ? Aux Etats-Unis, cette question est devenue une réalité depuis que la Food and Drug Administration (FDA), l’équivalent de notre Agence du médicament, a autorisé le 6 avril la commercialisation d’un test génétique qui prédit vos risques de développer une dizaine de maladies. Elaboré et commercialisé sur le site Internet de la société américaine 23andme, ce test fournit des probabilités basées sur les prédispositions génétiques. « Nous sommes à présent autorisés par la FDA à fournir des rapports sur les risques génétiques pesant sur la santé », s’est réjouie la firme sur Twitter.

We’re now authorized by the FDA to provide genetic #health risk reports. Five new reports available today! https://t.co/QLbYjYAzoC pic.twitter.com/f4QvzkFPJ4 — 23andMe (@23andMe) April 17, 2017

Mais cette initiative ne fait pas l’unanimité et de nombreuses voix s’élèvent, dénonçant le manque de fiabilité de ces tests et l’absence de suivi médical du patient (euh, du client en l’occurrence).

Petit crachat pour petites prédictions

Le principe est d’une simplicité enfantine (du moment qu’on dispose d’une carte bancaire) : moyennant la bagatelle de 199 dollars (186 euros) et un petit crachat de salive dans un tube que l’on renvoie par courrier à 23andme, le client reçoit six à huit semaines plus tard par mail un rapport détaillé lui dévoilant ses prédispositions génétiques sur dix pathologies assez franchement éloignées les unes des autres.

Maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladie cœliaque (l’intolérance au gluten), maladie de Gaucher (un trouble neuromusculaire), surcharge en fer, troubles de la coagulation et déficits enzymatiques : le rapport éclaire le client sur ses probabilités de développer une ou plusieurs de ces maladies, sur la base de « variants génétiques » propres à chacun, des marqueurs qui permettraient de dégager la prédisposition à certaines maladies.

« Totalement incompatible avec l’approche médicale française »

« On est dans le domaine de la prédiction, indique le Pr Jean-Louis Beaudeux, biologiste médical à l’Hôpital Necker. Si aujourd’hui le médecin français et nombre de ses collègues peuvent, « avec une prise de sang, rechercher des marqueurs biologiques qui permettent à des fins diagnostiques et thérapeutiques de détecter insuffisances cardiaques ou respiratoires, infarctus du myocarde, trisomie 21 ou encore traumatismes crâniens mineurs », le test génomique américain « intervient sur un autre registre »: « on parle ici de "risque relatif" de développer l’une des pathologies recherchées, ce qui ne signifie pas que ce risque s’exprimera et que l’individu développera bel et bien telle ou telle maladie. C’est totalement incompatible avec l’approche médicale française ».

A la différence de ce que propose ce test, « la France n’est pas du tout tournée vers le criblage de populations saines, complète le Pr Jean-François Deleuze, directeur du Centre National de Génotypage de Genopole. La recherche génomique cible pour l’heure les personnes malades, pas celles qui ont un risque potentiellement très faible de déclarer une maladie ».

Une initiative polémique

Cette initiative soulève une vive polémique. Manque de fiabilité et absence d’encadrement du patient, qui reçoit seul ces résultats, sans aucun accompagnement médical, sont les principaux reproches formulés à l’encontre de ce test.

Accessible sans ordonnance et en dehors de tout suivi médical, ce test génétique tel qu’il est commercialisé outre-Atlantique par la firme américaine est tout bonnement interdit par la loi française. « Que fait le client de ces résultats ? », s’interroge le Pr Beaudeaux, « inquiet que le patient ne découvre seul, sans suivi médical, qu’il a un risque d’être malade ». « Difficile de justifier qu’il vive avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête », abonde le Pr Deleuze, de Genopole.

Déjà disponible en ligne aux Etats-Unis, ce test génomique signe une victoire de la firme 23andme, qui bataillait depuis plusieurs années pour obtenir le droit de le commercialiser. Depuis 2007, la société californienne se heurtait à la FDA, qui avait en 2013 mis son véto sur ce test génétique. La firme a donc revu sa copie et a manifestement convaincu l’agence américaine du médicament sur trois points majeurs : la fiabilité technique de son test, la solidité des interprétations que l’on pouvait en tirer et l’assurance que les clients en comprennent bien les enjeux. Or « ce test regroupe un ensemble de maladies très différentes les unes des autres sur le plan génétique et qui sont multifactorielles, l’approche de 23andme est trop rudimentaire », souligne le Pr Beaudeux.

Une piste pour l’avenir

Toutefois, « si le test proposé par 23andme pose encore de nombreuses questions sur le plan éthique, il ne faut pas non plus voir tout en noir s’agissant de la recherche génomique, tempère le Pr Deleuze, de Genopole. Certaines affections, comme la maladie de Gaucher, sont des maladies dites monogéniques, c’est-à-dire qu’elles sont déterminées sur une seule mutation génétique. Lorsqu’on présente cette mutation, le risque de développer la maladie est très élevé, et lorsqu’il existe un traitement, ce test génomique présente alors un intérêt certain ».

