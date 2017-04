Santé

ETUDE Des similitudes existent entre le mécanisme biologique des cheveux gris et celui de la formation des plaques de graisse dans les artères…

Illustration d'une personne âgée accompagnée par un aidant. - Pixabay

20 Minutes avec agence

Les cheveux grisonnants seraient un signe dermatologique de risque accru de crise cardiaque chez les individus masculins. Une étude égyptienne sur le sujet a été présentée samedi dernier au Congrès annuel de l’Association Européenne de Cardiologie à Malaga (Espagne).

Les chercheurs ont en effet observé des similitudes entre le mécanisme biologique des cheveux gris, et celui de la formation des plaques de graisse dans les artères, à l’origine des infarctus.

Cheveux gris riment avec risque élevé

Les scientifiques ont fait passer un scanner à 545 volontaires masculins. Les sujets ont ensuite été séparés en deux groupes : ceux qui souffraient d’une maladie coronarienne (cardiopathie ischémique) et ceux qui étaient en parfaite santé cardiaque.

Les chercheurs ont ensuite évalué la quantité et la taille des cheveux blancs sur le crâne des sujets, en classant leur degré de blancheur de 1 à 5. Résultat : plus les cheveux sont gris, plus le risque de maladies coronariennes est élevé, quel que soit l’âge des participants.

>> A lire aussi : Manque d'activité physique des enfants: «On va créer une génération de cardiaques»

« Nos résultats suggèrent que le grisonnement (…) pourrait être un signe d’alerte de crise cardiaque », a indiqué le docteur Irini Samuel, cardiologue à l’université du Caire (Egypte). D’autres travaux sont encore nécessaires pour déterminer les causes génétiques et environnementales, ou pour étendre l’étude à des sujets féminins.

Mots-clés :