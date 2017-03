Santé

SANTE DES TOUT PETITS Le Pr Jean-François Korobelnik, professeur au CHU de Bordeaux et ancien président de la Société française d’ophtalmologie, explique à « 20 Minutes » dans quelles mesures les collyres pédiatriques peuvent représenter un risque pour la santé des tout-petits et comment écarter ce danger…

Illustration d'un bébé qui porte des lunettes. - Caters News Agency/SIPA

Propos recueillis par Anissa Boumediene

Le gendarme du médicament tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport fraîchement publié, l’Agence nationale de sécurité du médicament ( ANSM) alerte sur les dangers des collyres mydriatiques sur la santé des bébés. Utilisés lors d’examens ophtalmologiques, ils peuvent en cas de surdosage avoir de graves effets chez les jeunes enfants, tant au niveau digestif et cardiaque que sur leur système nerveux central. C’est pourquoi l’organisme adresse un appel à la vigilance aux professionnels de santé et aux parents et recommande, chez les bébés les plus jeunes et fragiles, d’adopter la grande prudence lors de l’administration de ces collyres. Jean-François Korobelnik, professeur au CHU de Bordeaux et ancien président de la Société française d’ophtalmologie, revient pour 20 Minutes sur cet appel à la vigilance de l’Agence du médicament et les règles à observer pour écarter les risques.

Dans quels cas ces collyres sont-ils utilisés ? Et par qui ?

Ces collyres ne servent pas à soigner, mais sont utilisés pour réaliser des examens ophtalmologiques à visée diagnostique. A ce titre, seuls les professionnels de santé – ophtalmologistes, infirmières pédiatriques et médecins — sont habilités à l’administrer aux bébés.

En aucun cas il ne s’agit de gouttes prescrites à l’enfant et mises par les parents. Chez les bébés et les enfants notamment, ces collyres sont utilisés pour pratiquer une cycloplégie, un examen ophtalmologique qui, chez l’enfant qui louche, va permettre au praticien de déterminer la taille des verres dont il aura besoin pour ses lunettes. On utilise aussi ces collyres pour les fonds d’œil qui dilatent la pupille et permettent de déterminer le traitement le plus adapté pour le patient, qui peut être un adulte comme un bébé, voire un enfant prématuré.

>> A lire aussi : Cataracte: Un collyre pour remplacer la chirurgie ?

Comment un bébé prématuré peut-il avoir besoin d’un tel examen ophtalmologique ?

Il s’agit de diagnostiquer une éventuelle rétinopathie du prématuré. C’est une maladie qui peut découler d’un problème d’oxygénation du bébé prématuré. Chez ces bébés à risques, qui pèsent moins de 1,5 kg, voire parfois pas plus de 800 grammes, il faut dans les premières semaines pratiquer un fond de l’œil, pour écarter tout risque de séquelles.

Mais l’ANSM parle de « passage systémique potentiel » de ces collyres mydriatiques. Dans quelle mesure peuvent-ils faire peser un risque sur la santé des tout-petits ?

Il y a un passage systémique de tous les collyres chez tout le monde : quand on les administre dans l’œil, une petite partie va couler dans le nez et pénétrer le système. Dans son rappel, l’ANSM pointe deux types de collyres mydriatiques, qui sont soit à base de phényléphrine soit à base d’atropine. Le premier peut entraîner des risques d’hypertension artérielle et le second peut occasionner des troubles du rythme cardiaque. Des risques qui sont d’autant plus dangereux lorsqu’il s’agit de si jeunes bébés. Il y a également un risque digestif, parce que ces produits peuvent avoir des effets sur le transit, des effets qui, forcément, sont potentiellement plus importants chez un tout-petit.

Mais comme tous les produits pharmacologiques, ces collyres doivent être utilisés dans le strict respect de la posologie indiquée pour le patient. S’il s’agit d’un nourrisson, voire d’un bébé prématuré, le dosage et la concentration sont différents d’un patient adulte et doit être adapté au poids du patient. D’ailleurs, la Haute autorité de santé (HAS) a édicté des consignes très strictes concernant l’utilisation pédiatrique de ces collyres.

Alors faut-il s’alarmer et bannir leur utilisation ?

Absolument pas ! Il ne faut surtout pas basculer dans l’alarmisme, au risque que des parents effrayés refusent que les professionnels de santé utilisent ces collyres avec leurs enfants. Evidemment, il est normal que ce rappel de l’ANSM ainsi que les cas graves que l’on a recensés fassent réfléchir.

Leur utilisation n’est pas dangereuse pour les enfants, même les prématurés, dès lors que le bon dosage est administré. Mais l’objet de ces recommandations de santé est justement d'appeler à observer la plus grande vigilance, de rappeler les bonnes pratiques pour une utilisation la plus sûre possible de ces collyres, qui représentent un outil indispensable. S’en passer serait un grave retour en arrière car aujourd’hui, ce sont des produits d’utilisation courante dont l'on se sert au quotidien et pour lesquels il n’y a pas d’alternatives.

Mots-clés :