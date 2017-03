Santé

AU DODO Découvrez si, en matière de dodo, vous vous y connaissez un peu, beaucoup ou à la folie...

Une petite sieste et ça repart. - GANJAVIAN/SOLENT NEWS/SIPA

Anissa Boumediene

Comme chaque année à la fin mars, ce dimanche à 2 heures, il sera 3 heures. Adios le spleen hivernal des nuits trop longues et bonjour bourgeons et petites fleurs qui marquent le retour du printemps. Mais trêve de babillages simili-poétiques et parlons du vrai problème : ce week-end, on dormira une heure de moins, et pour nombre d’entre nous, le sommeil sera perturbé plusieurs jours -voire semaines, par ce changement d’heure.

Un problème pas négligeable lorsque l’on sait qu’un Français sur trois souffre de troubles du sommeil et dort moins de six heures par nuit. Difficultés à s’endormir, réveils nocturnes, sommeil perturbé… Avec à la clé une fatigue dans la journée qui s’accumule et qui entraîne des troubles de la concentration. Bref, un cercle vicieux où plus on est fatigué… plus on fatigue. Mais il existe des solutions pour y remédier : des trucs et astuces à connaître pour rejoindre paisiblement les bras de Morphée. Alors, êtes-vous un docteur dodo ? Faites notre test !

