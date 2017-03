Santé

MONDE L'enfant de dix mois souffrait d’une malformation congénitale appelée «fœtus in fœtu» ou «jumeau parasite»…

Souffrant d’une malformation congénitale appelée « fœtus in fœtu » ou « jumeau parasite », elle est née avec quatre jambes et deux colonnes vertébrales. Une petite Ivoirienne de dix mois a été opérée avec succès le 8 mars dernier à l’Advocate Children’s Hospital à Park Ridge, en banlieue de Chicago (Etats-Unis), rapporte Reuters.

Cette malformation de l’enfant, très rare, provenait de l’embryon de sa soeur jumelle, qui ne s’est pas développé mais dont une partie s’est retrouvée incluse dans son dos.

Une intervention délicate

De quoi rendre l’intervention délicate. Les spécialistes ont en effet dû redoubler de précision pour ne pas atteindre la moelle épinière de la petite fille ou affecter ses fonctions urinaires pendant l’opération, qui a duré six heures.

D’ailleurs, un mois de préparation a été nécessaire, au cours duquel une cinquantaine de médecins, dont cinq chirurgiens spécialisés en neurochirurgie, orthopédie et esthétique, ont été mobilisés.

Cinq jours à l’hôpital

Les spécialistes se sont notamment exercés sur une modélisation de l’enfant avant d’appliquer les gestes sur la petite patiente, dont l’état n’a nécessité que cinq jours d’hospitalisation.

Prise en charge par une association et accueillie dans une famille avant et après son opération, elle se porte bien et pourrait même retourner mi-avril en Côte d’Ivoire pour retrouver sa famille.

