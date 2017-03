Santé

RECHERCHE Avec cette peau électronique, récompensée ce jeudi par le prix L’Oréal-Unesco « Pour les femmes et la science », les porteurs de prothèses mais aussi les robots pourraient un jour (re) découvrir le sens du toucher…

Zhenan Bao, chercheuse américaine, primée par le Prix L'Oréal Unesco travaille à l'élaboration d'une peau électronique. - Fondation l'Oréal

On pourrait croire à un scénario de film de science-fiction, mais les recherches de la chimiste Zhenan Bao pourraient bientôt accoucher d’une peau électronique. Une invention qui pourrait permettre aux personnes qui portent une prothèse de retrouver le sens du toucher. La chercheuse américaine, reconnue et primée dans le monde entier, va recevoir ce jeudi l’un des cinq prix L’Oréal-Unesco Pour les femmes et la science.

Pression, élasticité, température… et texture

« Nous sommes en train de mettre au point une matière en polymère reliée à des circuits électriques qui envoient des messages très précis au cerveau, synthétise la chercheuse. « Sous ce plastique souple et modulable, des nanotubes de carbone enchevêtrés vont se toucher sous une pression et donc transmettre un message à notre corps », complète Annie Black, biologiste et secrétaire exécutif du Prix L’Oréal Unesco.

Epaulée par son équipe à l’université de Stanford (Californie), Zhenan Bao a réussi à mettre au point un prototype de peau électronique qui reconnaît la pression et un second qui mesure la température. « Nous explorons le fonctionnement de notre sens du toucher, reprend la chercheuse. Notre peau peut sentir énormément de détails : par exemple, elle peut analyser non seulement la température, la pression mais aussi la texture d’une matière », reprend Zhenan Bao.

Autre challenge : notre peau particulièrement élastique a la capacité de se régénérer. Donner à une matière nouvelle la capacité de mimer notre peau, voilà un pari passionnant et exigeant.

Zhenan Bao devant l'un de ses prototypes de peau électronique. - Fondation l'Oréal

« Zhenan Bao s’inspire du corps humain, analyse Annie Black. Chez l’Homme, c’est également un signal électrique qui transmet du doigt au cerveau le message que les plaques sont brûlantes par exemple. » Mais Zhenan Bao explore aussi d’autres applications pour cette matière si prometteuse : les polymères. « Elle travaille par exemple sur un plastique transparent qui, si l’on fait un trou au milieu, va se refermer, dévoile avec admiration Annie Black. En s’inspirant de la cicatrisation de la peau. On pourrait imaginer à l’avenir que quand son écran de smartphone se casse, ce qui arrive fréquemment dans mon cas, il se répare seul ! »

Retrouver le toucher

Cette peau électronique qui n’est plus un rêve surréaliste, même si elle encore loin d’être sur le marché, pourrait changer la vie de bien des patients. « Les personnes qui portent des prothèses de bras peuvent attraper un objet mais parfois avec difficulté et pas forcément avec la force appropriée, explicite la chercheuse en sciences des matériaux. Et vont facilement broyer un œuf par exemple. »

Cette peau électronique pourrait aussi changer la vie des paralysés qui ont perdu toute sensation dans un membre. Des patients qui pourraient de nouveau sentir la chaleur et donc éviter des accidents : puisqu’ils ne ressentent pas la température d’un objet, ils risquent de se brûler ou d’endommager leur prothèse. « Mais sur un côté plus émotionnel, vous imaginez que des parents pourront pour la première fois toucher leur enfant et tous ceux qu’ils aiment », ajoute cette mère de deux enfants.

Une invention qui ouvre des perspectives immenses. Même s’il est difficile de toucher du doigt les multiples usages d’une peau électronique. Créer une matière aussi sensible que la peau humaine pourrait en tout cas révolutionner la robotique. « On peut imaginer par exemple que lors d’un rendez-vous pour voir si vous avez une tumeur au sein, un bras électronique puisse proposer un examen médical poussé : en paramétrant la peau électronique, on pourrait obtenir quantité de résultats précis et peut-être éviter l’erreur médicale », imagine l’ambitieuse chercheuse qui enseigne à l’université de Stanford.

Une équipe pluridisciplinaire

Les différents prototypes, encore en cours d’amélioration, n’ont pas encore été testés sur l’Homme. « Nous avons rencontré des médecins et des patients et cela a renforcé notre motivation, s’enthousiasme la chercheuse. J’ai toujours voulu que mon travail, ma passion, ait un impact sur la vie des gens. » Et l’équipe de Zhenan Bao travaille vite.

Notamment grâce à une pluridisciplinarité impressionnante. « Nous avons dû faire beaucoup de recherches pour créer ce nouveau matériau, reprend cette scientifique de renom. Pour cela il nous fallait mêler plusieurs métiers : des physiciens, biologistes, ingénieurs, chimistes… » « Plus on associe des métiers différents, plus on est créatifs, salue Annie Black du Prix L’Oréal Unesco. Cette approche pluridisciplinaire et moderne rend ce projet d’autant plus intéressant et performant. »

