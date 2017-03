Santé

COME-BACK Les pollens se propagent à nouveau en particulier dans le sud de la France. En cause : un ensoleillement et des températures à la hausse en avance sur les normales saisonnières…

Les pollens risquent d'exploser à chaque période d'ensoleillement - PHILIPPE HUGUEN AFP

20 Minutes avec agence

Le sud de la France connaît un épisode de forte concentration de pollens à l’origine d’un risque allergique que le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) qualifie de « très élevé ».

Si, à cause de conditions climatiques particulières, toute la partie la plus méridionale du pays est touchée, certaines zones seront plus particulièrement concernées. Ainsi, à Avignon (Vaucluse), un record a été battu la semaine dernière avec une concentration de 35.000 grains de pollen par mètre cube relevée.

Pollens de cyprès : risque d'allergie élevé dans le Sud de la #France https://t.co/1E9g6N6PXI pic.twitter.com/R86K8Y4Jpw — Pourquoidocteur (@Pourquoidocteur) March 11, 2017

Pollens de cyprès, d’aulne et de frêne

C’est ce qu’indique l’édition de ce vendredi du bulletin allergo-pollinique que publie le RNSA chaque semaine. Les spécialistes y précisent que le pollen de cyprès est à l’origine de l’augmentation du risque d’allergie et se penchent également sur les causes du phénomène. Avec, en premier lieu, le retour des températures douces et d’un degré d’ensoleillement élevé pour la période et nettement en avance sur le calendrier habituel.

D’autres types de pollens risquent également de venir chatouiller les narines et les yeux de celles et ceux qui y sont sensibles. C’est le cas des pollens d’aulne, pour lesquels le risque de réaction est estimé « moyen » par le RNSA, mais aussi des pollens de frêne sur une grande partie du territoire.

Le noisetier remplacé par le bouleau

Les habitants de l’est de la France devront, eux, se méfier d’un risque « faible » d’allergie au pollen de noisetier, qui devrait être remplacé par le pollen de bouleau au cours du dernier tiers du mois de mars.

Pour les personnes concernées, quelques précautions s’imposent, comme le précise Pourquoi Docteur. Les allergiques sont ainsi invités à rester vigilants, à bien suivre leur traitement ou, en cas de besoin, à consulter un médecin.

