Santé

RECOMMANDATIONS Objectif : limiter les risques de cancer ou de maladies cardiaques…

Des fruits et légumes des Paniers des familles - J. Urbach/ 20 Minutes

20 Minutes avec agence

Comme on l’a souvent entendu en France, cinq fruits et légumes par jour, c’est bien. Mais en consommer dix quotidiennement, c’est-à-dire environ 800 grammes de produits frais, ce serait encore mieux.

Si l’ensemble de la population mondiale se pliait à ce régime, 7,8 millions de morts prématurées seraient évitées chaque année. Une telle alimentation permettrait notamment de limiter le nombre de décès dus aux pathologies cardiovasculaires et aux cancers.

Choux, poires, agrumes, légumes verts, poivrons, carottes

C’est ce qu’affirment des chercheurs britanniques de l’Imperial College de Londres dans une étude publiée ce mercredi dans l’International Journal of Epidemiology. Les scientifiques ont analysé les données liées à l’espérance de vie de 2 millions de personnes en distinguant les sujets consommant des fruits et légumes et les autres.

Le travail des spécialistes a permis de montrer que les légumes de la famille des choux, les poires et les agrumes étaient particulièrement indiqués pour prévenir les troubles cardiovasculaires. Pour limiter les risques de cancer, ce sont les légumes verts, les poivrons, les carottes et, à nouveau, les choux, riches en glucosinolates, qui sont recommandés.

>> A lire aussi : Manger des fruits et légumes, bon pour la santé, mauvais pour la planète

Comparé à un sujet ne consommant pas de fruits et légumes, une personne en mangeant 200 grammes par jour aurait 4 % de risque de moins de développer un cancer. Avec 800 grammes quotidiens, la baisse serait de 13 %. Et pour les maladies cardiaques, la diminution du risque serait respectivement de 13 et 28 %.

Mots-clés :