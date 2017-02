Santé

DROGUE Le gouvernement fédéral canadien a décidé ce vendredi de prendre de nouvelles mesures afin d'endiguer la vague de décès par overdoses au fentanyl, un puissant sédatif...

Le gouvernement canadien souhaite s'attaquer à la prolifération de fentanyl dans le pays. - DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

20 Minutes avec AFP

La crise aux opioïdes touche l’ensemble du Canada mais est particulièrement aiguë dans l’ouest, notamment en Colombie-Britannique, « la région la plus durement touchée », a déclaré Jane Philpott, ministre fédérale de la Santé.

En Colombie-Britannique, « plus de 900 personnes sont mortes d’overdoses l’an dernier, c’est 80 % de plus qu’en 2015, et la plupart de ces décès sont liés à l’augmentation de drogues comme le fentanyl », a-t-elle ajouté. Dans la province voisine de l’Alberta, 343 morts par overdoses ont été dénombrés en 2016.

47 millions d’euros « pour combattre la crise des opioïdes »

Pour le seul mois de janvier, 116 décès ont été enregistrés par overdoses en Colombie-Britannique, selon les autorités sanitaires. Après un premier plan contre les opioïdes l’été dernier, avec par exemple la mise à disposition par les services de secours de doses de naloxone, le gouvernement veut distribuer plus largement, sous forme de spray nasal, cet antidote permettant de renverser les effets d’une overdose.

Jane Philpott a annoncé depuis Vancouver, une enveloppe de 65 millions de dollars canadiens (47 millions d’euros) « pour combattre la crise des opioïdes ». De plus, une aide d’urgence de 10 millions de dollars canadiens va être allouée à la Colombie-Britannique, a-t-elle dit. L’urgence s’explique par la prolifération d’opiacés, comme le fentanyl, 100 fois plus puissant que l’héroïne, et qui est à l’origine de la mort du chanteur américain Prince en avril.

