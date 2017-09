Journée mondiale du droit à l'avortement: L'accès à l'IVG rencontre toujours des obstacles en France

Brochure d'information sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG). — DURAND FLORENCE/SIPA

L’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) s’est amélioré et de réels progrès ont été enregistrés ces dernières années. Mais le droit à l’avortement doit encore être conforté, 42 ans après la loi Veil qui, le 17 janvier 1975, avait légalisé l’intervention en France.

C’est la conclusion tirée ce mardi par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), dans un bilan des recommandations sur le sujet formulées par l’organisme en 2013.

#IVG : pour les 42 ans de la #LoiVeil, bilan positif des actions mises en oeuvre depuis 2013 et obstacles à lever >> https://t.co/LDK4LsgQTR pic.twitter.com/krYFuEtg9k — HCE (@HCEfh) January 17, 2017

26 directives sur 35 suivies d’effets

Sur 35 recommandations exprimées par le HCE, si neuf n’ont donné suite à aucune mesure concrète, 26 ont en revanche été mises en place en partie ou en totalité, note le rapport. Parmi elles, les auteurs du bilan citent la suppression de la notion de détresse comme condition nécessaire au droit au recours à l’IVG. Mais aussi l’abandon des sept jours de délai de réflexion auparavant obligatoires entre les deux premières consultations médicales.

Autre motif de satisfaction pour le HCE, l’examen en cours par le Parlement d’un délit d’entrave à l’IVG étendu aux sites internet véhiculant des éléments de désinformation. Ou encore la possibilité pour les sages-femmes et les professionnels des centres de santé de réaliser, respectivement, des interruptions de grossesse médicamenteuses et des IVG par aspiration.

Des efforts à faire pour développer « l’offre de proximité »

Le rapport relève cependant que la clause de conscience opposable par les médecins dans le cadre d’un avortement existe toujours, alors que les auteurs estiment que cette disposition fait double emploi avec la clause de conscience déjà possible pour les autres actes médicaux.

Pour le HCE, un effort reste par ailleurs à faire en matière de « développement de l’offre de proximité ». Il demande notamment un moratoire sur la fermeture de certains centres pratiquant les IVG (plus de 130 ont été fermés entre 2001 et 2011) et souhaite permettre la pratique des interruptions par aspiration aux Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et aux maisons médicales pluridisciplinaires.