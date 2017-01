Santé

SANTE Avec l’aide d’experts, nous répondrons à toutes vos interrogations liées aux tampons hygiéniques…

Pour ses règles, une femme utilisera entre 12.000 et 15.000 tampons et autres serviettes hygiéniques dans sa vie. - L.VENANCE / AFP

A.B.

Dans sa vie, chaque femme utilisera en moyenne entre 12.000 et 15.000 tampons et autres protections périodiques durant ses règles. De quoi s’interroger sur l’impact que ces petites choses ont sur notre santé. Entre les dernières affaires liées au syndrome du choc toxique et le mystère qui entoure la composition des tampons, nombreuses sont les femmes qui se posent des questions.

De quoi sont faits les tampons ? Sont-ils dangereux pour la santé ? A quelle fréquence faut-il les changer ? Posez-nous toutes les questions que vous vous posez sur les tampons. Avec l’aide d’experts, gynécologue et toxicologue, nous tenterons d’apporter des réponses claires à vos interrogations.

