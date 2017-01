Santé

L'INSTANT NORVEGIEN De la « hygge » danoise au jogging suédois, nos amis scandinaves nous donnent quelques conseils pour braver le froid…

Une mamie se baigne dans le fjord d'Oslo en février 2010. - ERLEND/SCANPIX NORVEGE/SIPA

A.Ch.

Week-end glacial en vue sur la France. Enfin, glacial, tout est relatif : pour les Scandinaves, les températures que nous affrontons en ce moment sont encore clémentes. Plutôt que de se gaver de galette des rois en regardant la télé sous une énorme couette, suivons les conseils de ces habitués du froid pour rester au top sous les frimas.

>> A lire aussi : Météo: 20 départements placés en vigilance orange neige et verglas

Savoir se couvrir

« En Suède on dit : Il n’y a pas de mauvais temps, il y a uniquement de mauvais vêtements » : à en croire Elin Palsdottir, coach sportive suédoise résidant à Paris, les Français ne sont pas habitués à bien se couvrir. La technique de l’oignon, à savoir superposer des couches fines que l’on peut enlever au bureau/dans la voiture/dans le métro, reste efficace mais il ne faut pas oublier de couvrir ses extrémités : on perd environ 30 % de la chaleur corporelle par la tête. Pieds et mains doivent aussi être bien couverts, mais le principal est de ne pas rester dehors sans bouger : activer la circulation sanguine permet de réchauffer le corps.

Ne pas avoir peur de sortir

Vous pensiez que le froid serait une bonne excuse pour ne pas aller faire votre jogging ? « En Suède, on dit qu’il n’y a pas de problème pour courir dehors s’il ne fait pas moins de -18°C », note Elin Palsdottir. On s’habille simplement d’un collant sous le pantalon de sport et d’un débardeur avec une veste légère : « Dès qu’on commence à faire du sport, le corps se réchauffe rapidement », rassure la coach. « Mais il faut toujours courir avec une bouteille d’eau, d’autant plus qu’en hiver on perd du liquide en expirant », ajoute-t-elle. Même sans sensation de soif, on pense donc à s’hydrater.

Pratiquer la « hygge »

Mot danois intraduisible, la « hygge » est une forme de bien-être qui consiste à se réchauffer le corps et l’esprit lorsque le climat n’est pas clément. Les Danois sont ainsi les champions des illuminations, avec des bougies qui réchauffent, et des soirées entre amis ou en famille pour la chaleur humaine.

Méditer

Le yoga Tummo, pratiqué par les Tibétains, permettrait de réguler la température corporelle par la simple pensée. D’après une étude sur cette forme très rare de méditation, les moins tibétains qui la maîtrisent parviennent à faire monter la température de leur corps et à sécher des draps enroulés autour d’eux malgré une température extérieure de -25°C. Des pratiquants plus amateurs ont eu au moins réussi à se réchauffer par la simple suggestion mentale.

Les bains chauds

Le sauna ou les bains chauds sont une méthode éprouvée pour se réchauffer. Sans aller jusqu’à installer un bain nordique dans son jardin, on peut se détendre ses tensions musculaires au sauna, dans une température d’environ 80°C. Le corps élimine ainsi les toxines et les muscles crispés par le froid se détendent.

La méthode Loczy pour les bébés

Cette pédagogie, basée sur les recherches de la pédiatre hongroise Emmi Pikler, a séduit les Scandinaves. Basée sur le développement de l’autonomie du nourrisson, elle préconise entre autres de faire dormir les bébés dehors même par des températures glaciales. Attention, les bébés sont très bien couverts, parfois emmaillotés dans des sacs de couchage très chauds et bien serrés autour d’eux. Les bienfaits de ces siestes en extérieur seraient de protéger l’enfant des microbes qui circulent dans les intérieurs chauffés et de lui garantir un meilleur sommeil.

Mots-clés :