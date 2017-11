Quiz: Testez vos connaissances sur les règles

Illustration de règles douloureuses. — Martin Lee / Rex Featur/REX/SIPA

On les attend, on les craint, on les espère, on les maudit. Elles nous accompagnent un quart du mois environ, entre la puberté et la ménopause. Et pourtant, on connaît souvent mal les règles. Comment calcule-t-on son cycle ? Quel est l’âge moyen des premières menstruations ? C'est quoi l'endométriose?

Après son livre, Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font(La Découverte), la journaliste et féministe Elise Thiébaut a voulu offrir aux adolescentes le premier petit guide sur Les règles... quelle aventure! qui vient d'être publié aux éditions La ville brûle. Une occasion de plus de briser le tabou autour des règles et peut-être de permettre aux femmes de mieux connaître leur corps, leur cycle et leur santé. 20 Minutes vous propose de tester vos connaissances.

>> A lire aussi : « Les règles ont été un prétexte pour écarter les femmes de la place publique », l’interview d’Elise Thiébaut