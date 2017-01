20 Minutes avec agence

Longtemps considéré comme un ensemble de différents corps faisant partie du système digestif de l’homme, le mésentère vient de recevoir le statut d’organe à part entière. Une classification que l’on doit à J. Calvin Ceffey, un professeur de chirurgie irlandais, et à ses collègues qui, depuis 2012, multiplient les recherches sur cette partie du péritoine, la cavité qui relie la paroi abdominale et l’intestin, précise Futura Sciences.

Publiés en novembre dernier dans The Lancet Gastroenterology & Hepatology, les travaux des spécialistes mettent en avant les résultats de leurs analyses minutieuses du mésentère au microscope.

Ces observations montrent que cette partie du corps « est loin d’être fragmenté(e) et complexe, c’est simplement une structure continue » et qu’il s’agit donc bel et bien d’un organe, explique le professeur de chirurgie dans un communiqué.

Considéré de façon erronée par les scientifiques depuis que Léonard de Vinci en a fait les premières descriptions, le mésentère, son fonctionnement et ses effets dans le corps humain sont mal connus des spécialistes.

Meet the Mesentery-a newly discovered organ in your body. It’s been there all this time.



More discovery ahead:https://t.co/Frvq0yJhBJ pic.twitter.com/KBOEYhpOTE