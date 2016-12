Santé

AGRICULTURE Depuis vendredi, cinq nouveaux foyers ont été détectés dans le sud-ouest de la France qui regroupe toutes les contaminations au virus H5N8 répertoriées dans les élevages de volailles...

Un nouveau foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de canards en Dordogne - PORNCHAI KITTIWONGSAKUL AFP

20 Minutes avec agences

La France compte désormais 52 foyers de grippe aviaire dans des élevages de volaille du Sud-Ouest de la France, contre 47 vendredi selon un décompte du ministère de l’Agriculture publié ce mardi.

28 foyers dans le Gers

Les 52 foyers localisés dans des élevages sont répartis dans sept départements du Sud-Ouest. Le Gers est le département le plus touché avec 28 foyers déclarés dont deux supplémentaires. Suivent le Tarn (8 foyers, +1), le Lot-et-Garonne (6 foyers, +1), les Landes (3 foyers, pas d’évolution), les Hautes-Pyrénées (3, +1), les Pyrénées-Atlantiques (2, pas d’évolution) et l’Aveyron (2, pas d’évolution).

La faune sauvage est également touchée par le virus H5N8 véhiculé par les oiseaux-migrateurs. On dénombre toujours cinq cas situés dans le Pas-de-Calais (1), la Haute-Savoie (2), le Tarn (1) et la Manche (1).

13 pays européens touchés par le virus

Selon la plateforme ESA d’épidémiologie en matière de santé animale en Europe, 13 pays européens, dont la France, sont touchés par le virus de la grippe aviaire. Le nombre total de foyers et de cas notifiés, selon cette plateforme, est de 406, dont 245 au sein des oiseaux sauvages, 155 en élevage, et 6 au sein d’oiseaux en captivité. Le pays le plus touché pour l’élevage étant la Hongrie avec 120 foyers.

En France, le retour de la grippe aviaire dans un élevage a été annoncé le 2 décembre dernier après la découverte d’un foyer d’un foyer du virus de type H5N8, « hautement pathogène » pour les oiseaux, dans un élevage de canards du Tarn, dans le Sud-Ouest, haut lieu de production de foie gras. Mais le premier cas concernait un canard sauvage dans le département du Pas-de-Calais.

