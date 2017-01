Santé

TELEVISION Dimanche, pour la première fois, un documentaire de TF1 s’invite dans un centre de loisirs où douze enfants de cinq ans évoluent, s’amusent et dévoilent leurs capacités…

Charline et Célestine, deux des enfants qui participent au documentaire La vie secrète des enfants. - David Merle / TF1

Combien de parents rêvent de se transformer en petite souris pour observer à leur insu leur progéniture une fois la porte de la classe fermée ? Antoine Baldassari ne s’en cache pas : « J’ai envie de savoir tous les matins quand je dépose ma fille de cinq ans à l’école ce qu’elle fait de sa journée », confie le réalisateur. Et sa rencontre avec trois spécialistes du développement du cerveau de l’enfant lui a donné l’occasion de réaliser ce rêve.

Il a travaillé pendant dix-huit mois pour accoucher d’un documentaire qui fait pénétrer le téléspectateur dans « La vie secrète des enfants ». Diffusé sur TF1 en deux épisodes, les dimanches 8* et 15 janvier, ces deux heures en compagnie de douze enfants entre 4 et 5 ans donnent un aperçu de leurs aptitudes, besoins et interactions.

Trois experts et vingt-quatre caméras

Pour le premier épisode de cette nouvelle émission, inspirée d’un programme anglais, les enfants évoluent pendant dix jours dans une école transformée en centre de loisirs sous le regard de 24 caméras. Et de trois experts : Edouard Gentaz, chercheur au CNRS et professeur de psychologie du développement et Léonard Vannetzel, psychologue, qui commentent les faits et gestes des bambins, postés devant un écran. Quant à Solange Denervaud, ancienne institutrice dans une école Montessori et doctorante en neurosciences, elle est la seule à intervenir auprès des enfants… et le moins possible.

Illustration de l'émission de TF1 La vie secrète des enfants, diffusée dimanche 8 janvier 2017. - David Merle / TF1

Une façon pour bien des parents et autres curieux de découvrir comment ces enfants apprennent à 100 à l’heure, gèrent leurs émotions… Enfin des « enfants typiques ». « On a cherché des enfants bien dans leurs baskets pour que les parents puissent s’identifier, reconnaît le réalisateur. A la différence de bien des émissions, notre but est de présenter le développement global de l’enfant sans se focaliser sur un trouble. »

Empathie, opposition et patience

Comment deux enfants entrent en contact ? Parfois en se cognant la tête avec le sourire comme Aaron et Jasmine. Comment règlent-ils un conflit ? En racontant un conte pour consoler un camarade. Sont-ils capables d’empathie ? De patience ? Au travers de jeux, ateliers et expériences, les douze héros du documentaire apportent leurs réponses. Ainsi, chaque enfant réagit différemment au test du chamallow : ils doivent se retenir de manger celui qui est sous leur nez… pour en gagner un second. Si certains craquent rapidement, d’autres ne regardent même pas l’objet du désir ou enchaînent les blagues. Et les experts d’expliquer comment à cet âge, ils commencent à contrôler leurs besoins.

Capture de l'émission de TF1 La vie secrète des enfants. - David Merle / TF1

En savoir plus sur leur progéniture

Qu’ont appris les parents qui se sont lancés dans l’aventure ? Beaucoup semblent ravis d’en savoir plus sur leur progéniture. « On passe 300 jours par an à demander à notre fille après l’école ce qu’elle a fait… et elle répond qu’elle mange du pain, rigole Richard, père de Charline. Elle ressemble à la petite-fille qu’on connaît à la maison mais certains traits sont amplifiés, ajoute Caroline, sa mère. Dans le documentaire, on voit que notre fille se rapproche des enfants qui lui ressemblent, qui ont un caractère fort. Je serai donc moins étonnée la prochaine fois que Charline me dira qu’elle s’est fâchée avec sa meilleure copine ! »

« Quand la maîtresse me raconte un incident j’ai tendance à amplifier, maintenant je vais davantage relativiser, assure Dieyna, mère de Marieta. Cette aventure m’a donné confiance en elle. » Même si Dieyna a été assez surprise de voir sa fille résister pendant une demi-heure devant un bonbon. « A la maison, c’est une grosse gourmande, elle ne patiente jamais comme ça ! »

Charline et Célestine, deux des enfants qui participent au documentaire La vie secrète des enfants. - David Merle / TF1

Petit manuel de vulgarisation et conseils pratiques

Et pour les téléspectateurs ? « C’est un point de départ pour une vulgarisation scientifique sur les grandes tendances du comportement des enfants », résume léonard Vannetzel. A cinq ans, ils comprennent vite les situations, élaborent des stratégies, des alliances et ont un sens aigu de la justice.

Des informations précieuses pour tous ceux qui se demandent comment aider leurs enfants à grandir. « On voit bien dans ce groupe d’enfants qu’ils font déjà attention à l’autre, souligne Edouard Gentaz. Ils peuvent apprendre à réguler leurs émotions grâce à leurs congénères. Si le parent fait tout à la place de l’enfant, ils dépendent trop des adultes. » Et si ces deux émissions donnent un rapide aperçu des attitudes individuelles et constantes générales de cet âge, un livre**, écrit par les trois experts, complète cette plongée dans l’évolution du cerveau de la naissance à l’adolescence. Ainsi, ce petit manuel avec quelques conseils pratiques aide à comprendre pourquoi l’enfant a peur du noir, l’importance du jeu de rôle ou le besoin de répétition. Un petit coup de pouce pour s’adapter à ces êtres en pleine construction.

*Premier épisode diffusé sur TF1 dimanche 8 janvier à 16h05. Deuxième épisode dimanche 15 janvier.

**La Vie secrète des enfants, Edouard Gentaz, Solange Denervaud, Léonard Vannetzel, Odile Jacob, 14,90 €.

