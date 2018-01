Rennes a toujours la grosse cote auprès des étudiants

L'université Rennes 1 tient une bonne place au sein du salon de l'Etudiant, ici le 11 janvier 2018 à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le salon de l'Etudiant a ouvert ses portes ce jeudi à Rennes.

L'occasion pour les écoles et universités de se vendre auprès des futurs bacheliers.

La capitale bretonne reste très attractive auprès des jeunes.

Seuls les parents se plaignent du coût des loyers.

La capitale bretonne a toujours la cote auprès des étudiants. Chaque année, Rennes accueille plus de 65.000 étudiants venus de la France entière, soit plus d’un quart de sa population. Un chiffre qui a grimpé de 15 % en dix ans et qui ne cesse de grimper.

Dans les allées du salon de l’Etudiant, qui a débuté jeudi et se poursuit jusqu’à samedi soir au Parc Expo, les futurs bacheliers sont nombreux à vouloir rejoindre la capitale régionale. « Rennes est très attractive. Il y a une grosse offre de formation et la vie étudiante fait envie aux jeunes », témoigne Cécile Lecomte, vice-présidente de l’université Rennes 1 chargée de l’orientation. La fac, qui possède une antenne à Saint-Brieuc, a plus de mal à convaincre les lycéens d’opter pour les Côtes d’Armor. « Ils veulent tous aller à Rennes. »

« Je sais que je peux trouver du boulot »

A 100 kilomètres de Nantes et à moins d’une heure trente de Paris en train, les écoles rennaises tirent leur épingle du jeu en vantant le cadre de vie mais aussi le dynamisme du marché de l’emploi local. « Il y a de grosses entreprises, de belles réussites. On sait que nos étudiants pourront trouver un job ici », assure Patricia Gauthier, directrice de My Digital School. Cette école du Web ouverte depuis un an et demi, a vu ses effectifs doubler pour sa seconde rentrée. « On savait que Rennes avait ce potentiel », poursuit la directrice.

Nous vous donnons rdv au Salon du #lycéen et de @letudiant de #Rennes 🚀du jeudi 11 janvier au samedi 13 janvier - Parc des Expos de Rennes📍Retrouvez l'@EcoleIMIE Stand INF7 pour parler de votre projet #formation #reconversion #numerique ! 😀 #SalondelEtudiant pic.twitter.com/ccmKtF87rW — Magali PANNETIER (@MagaliPannetier) January 11, 2018

Originaire d’Orléans, Benjamin a d’abord étudié en région parisienne, avant de revenir en Bretagne. « Je suis bien ici et j’aimerais y rester car je sais que je peux trouver du boulot derrière », témoigne le jeune homme, en 2e année à My Digital School. Clara, 21 ans, a fait le même choix, en quittant la région parisienne pour s’inscrire à l’Ecole des métiers de l’environnement (EME), installée depuis 25 ans à Ker Lann. « L’opportunité s’est présentée. Je n’ai aucun regret. Le cadre de vie est chouette ici. »

Les parents craignent le montant des loyers

Son professeur de gestion des déchets acquiesce. « Il y a à Rennes et en Bretagne une sensibilisation à l’environnement, à l’écologie à la protection de l’eau. C’est un atout pour nous », explique l’enseignant de l’école d’ingénieurs. Seul regret pour lui ? « Le campus de Ker Lann mérite une meilleure desserte » vers la ville centre. Les parents, eux, se plaignent surtout du coût de la vie, et notamment du loyer. « C’est un point capital. Et là, Saint-Brieuc a des atouts », glisse la vice-présidente de Rennes 1.