VIDEO. Petit doigt, gavotte et danse fisel... Les conseils pour ne pas être ridicule en fest-noz

Plus de 8.000 danseurs sont attendus samedi à Rennes pour le fest-noz de Yaouank.

Des cours d’initiation seront proposés pour les débutants.

La danse bretonne regroupe plusieurs dizaines de danses différentes.

Des gens qui dansent en ronde, accrochés par le petit doigt, des binious et des bombardes qui résonnent à s’en faire péter les tympans. Pour les non-initiés, assister à un fest-noz en terre bretonne a tout d’une expérience surréaliste. A l’occasion du festival Yaouank, le plus grand fest-noz de Bretagne (et donc du monde), qui se tient samedi au Parc Expo à Rennes, 20 Minutes vous donne quelques conseils pour ne pas avoir l’air ringard sur le dancefloor breton.

N’ayez pas peur du ridicule.

Si vous n’avez pas le déhanché d’une bigoudène et ne faites pas la différence entre une gavotte et une fisel, pas de panique. « Personne n’est là pour vous juger dans un fest-noz, bien au contraire », assure Glenn Jégou, directeur artistique de Yaouank. « La très grande majorité des danseurs sont ravis d’apprendre aux novices, le fest-noz est basé sur le principe de l’ouverture et de la convivialité », abonde Tristan Gloaguen, musicien et professeur de danse bretonne.

Et si vous êtes tétanisés par le fait de danser en public, pas de stress non plus. « Le fest-noz est avant tout une fête. Certains viennent pour la danse, d’autres pour la musique ou l’ambiance. Cela m’est souvent arrivé de ne pas danser en fest-noz », indique Glenn Jégou. « C’est aussi un vrai spectacle de voir tous ces gens danser », poursuit Tristan Gloaguen.

Observez et entraînez-vous avant d’entrer dans la danse

Vous êtes prêts à vous lancer dans le grand bain ? Avant d’enflammer la piste, prenez quand même quelques minutes pour observer les autres danseurs. « A part certaines qui sont un peu plus compliquées, les danses bretonnes sont accessibles à tout le monde en quelques secondes. Les mouvements des bras et des jambes sont assez simples et répétitifs », indique Tristan Gloaguen.

« Il ne faut pas hésiter à dire que vous êtes débutant et les autres danseurs se feront un plaisir de vous expliquer le mouvement », ajoute Glenn Jégou. Pour les novices, Yaouank proposera d’ailleurs des initiations à la danse en début de fest-noz.

Adoptez les bons gestes et la bonne tenue.

Si vous vous décidez à aller danser en fest-noz, oubliez tout de suite les chorégraphies avinées de fin de mariage. Car si les danseurs sont accueillants et bienveillants avec les novices, ils détestent par contre les gros lourdingues. « Quand on rentre dans le cercle, il faut respecter les autres danseurs. Il n’y a rien de pire que des gens qui viennent casser le rythme », indique Tristan Gloaguen.

Une fois dans la ronde, la tenue du petit doigt de son voisin ou de sa voisine est également importante. « Il ne faut pas être trop mou. Au contraire, il vaut mieux serrer assez fort le doigt de son voisin pour bien comprendre le mouvement », conseille le professeur de danse.

#TuViensDeBretagneSi t'as pas mal au petit doigt en sortant d'un fest-noz !! — Goulwen Drevillon (@gdrevillon) March 5, 2013

Et pour être bien à l’aise dans ses mouvements, on fera aussi attention à sa tenue de soirée. « On oublie clairement les talons hauts, il faut des chaussures confortables pour danser », assure Glenn Jégou. Vos voisins danseront peut-être quant à eux pieds nus, mais n’ayez crainte. « Certains danseurs ont besoin de ressentir les vibrations du parquet. Et quand des milliers de pieds tapent ensemble, cela crée une communion formidable », conclut le directeur artistique du festival.