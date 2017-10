Rennes: Octobre Noir, la jeune marque de streetwear qui monte

Nils Bert dans sa boutique Octobre Noir, située rue du Puits Mauger à Rennes. — J. Gicquel / 20 Minutes

La marque Octobre Noir mélange l’esprit streetwear et le prêt-à-porter haut de gamme.

Les rappeurs Nekfeu et Doc Gynéco ont flashé sur la collection de Nils Bert.

Le jeune créateur vient d’ouvrir sa propre boutique à Rennes.

Encore assez discrète, la mode rennaise commence à percer au niveau national grâce au talent de jeunes créateurs. Parmi eux, Nils Bert, 33 ans, a lancésa marque de vêtements Octobre Noir, qui fêtera ses quatre ans samedi soir (lire encadré). Ciblant d’abord les jeunes hommes, plutôt urbains, avec ses t-shirts noirs, la marque a au fil du temps élargi sa gamme et ses coloris. Elle propose désormais une collection unisexe assez complète, avec des pantalons, des bonnets, des sweats et même des chaussures.

« On est dans un esprit streetwear, avec un style influencé par le hip-hop. Mais on propose aussi des choses plus élégantes », indique le jeune créateur, qui définit Octobre Noir comme « une marque hybride entre le streetwear et le prêt-à-porter haut de gamme ».

La marque distribuée à Paris, Los Angeles et Tokyo

Avant de plonger dans l’univers de la mode, Nils Bert, qui travaillait à l’époque comme commercial, a d’abord assouvi sa passion du dessin en designant des t-shirts pour les fans francophones du chanteur américain R Kelly, son idole. En 2014, il décide de tout plaquer pour lancer sa propre marque, encouragé par sa mère. « C’était très artisanal au début. Des amis portaient les t-shirts en soirée et on en vendait quelques-uns de main en main », raconte-t-il.

Une boutique nantaise le repère et lui commande ses premières pièces. « Ils ont vendu quatre t-shirts en une heure », indique Nils Bert. Sacré meilleur jeune entrepreneur de l’année en Ille-et-Vilaine en 2015, le créateur voit alors les portes des banques s’ouvrir, lui permettant de réellement lancer sa marque. Depuis lors, Octobre Noir est vendue dans plusieurs boutiques à Paris, Lyon, Nancy, Toulouse et même à Los Angeles, Tokyo et aux Pays-Bas.

Nekfeu et des candidats de téléréalité séduits par la marque

La marque a d’ailleurs tapé dans l’œil de plusieurs personnalités comme les rappeurs Nekfeu et Doc Gynéco, qui étaient sapés en Octobre Noir lors de leurs concerts à Rennes. « Certains amis ont même vu des candidats de la téléréalité s’afficher avec ma marque sur les réseaux sociaux. C’est bien, ça nous fait connaître même s’il ne faut pas s’enflammer », assure le jeune homme.

Depuis quelques semaines, Octobre Noir dispose également de sa propre boutique, située rue du Puits Mauger près du centre commercial Colombia à Rennes. « C’était important d’avoir un point de vente physique. Pour un client, rien ne remplace une boutique ».