INFOGRAPHIE. Toi qui viens d’arriver à Rennes, qui es-tu ?

Avec 213.454 habitants, Rennes est la ville la plus peuplée de Bretagne. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le dynamisme démographique de Rennes ne cesse de se confirmer au fil des études. Dans sa dernière livraison, l’Insee met encore en évidence l’attractivité de la capitale bretonne. Avec 7,6 % de nouveaux arrivants en un an, Rennes arrive en tête du classement des métropoles françaises ayant le plus fort taux d’arrivants, devant Nancy (7,2 %), Montpellier, Paris et Toulouse (7,1 %). Zoom sur ces nouveaux venus qui ont succombé aux charmes de la Vilaine et à la tentation d’une bonne galette saucisse.

Quel est le profil de ces nouveaux arrivants ?

Sans surprise pour une ville étudiante, ce sont les jeunes qui constituent le gros des troupes parmi les 20.000 arrivées enregistrées en 2014 dans Rennes Métropole. 40 % des arrivées correspondent ainsi à des départs du domicile parental, très souvent de jeunes âgés de 18 à 24 ans.

Une grande majorité des nouveaux arrivants sont également des personnes seules (61 %). Si Rennes attire une population jeune, elle séduit également des populations un peu plus âgées, notamment les couples avec enfant(s) (7 %) et les 50 ans ou plus (7 %).

D’où viennent ces nouveaux arrivants ?

Sur ce point, l’étude de l’Insee se montre un peu moins précise en ne mentionnant pas l’origine géographique des nouveaux arrivants. On apprend toutefois que 79 % des étudiants ou des jeunes qui s’installent à Rennes arrivent de l’extérieur de l’Ille-et-Vilaine, les autres départements représentant 29 % des origines. « Beaucoup d’étudiants arrivent aussi d’autres métropoles pour poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur ou la recherche », souligne Hervé Bovi, chef de projets à l’Insee.

Rennes fait également son marché en Ile-de-France en attirant notamment des jeunes cadres et des couples avec enfants, ainsi que des ménages de 50 ans et plus. Voyant la retraite approcher, ces derniers choisissent de quitter la capitale pour un meilleur cadre de vie.

Où s’installent ces nouveaux arrivants ?

Quand on est jeune et célibataire, c’est en plein cœur de ville que l’on s’installe. La mise en couple entraîne une installation dans des logements plus grands, davantage dans des communes voisines de Rennes comme Chantepie ou Saint-Jacques-de-la-Lande. Les couples avec enfants sont quant à eux plus attirés par le périurbain ou la périphérie de la métropole rennaise, où les logements individuels sont plus spacieux et moins onéreux.

