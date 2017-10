Rennes: Un enfant de neuf ans interpellé pour un nouveau cambriolage

FAITS DIVERS Le mineur avait déjà été interpellé quelques jours plus tôt...

Illustration d'un intervention de la police ici à République, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus pour un cambriolage dans un magasin de sport situé quai Chateaubriand, à Rennes. Quatre jeunes individus ont été interpellés après avoir fracassé la vitrine de la boutique et s’être emparés de sacs de sport, de deux ordinateurs et du terminal de paiement carte bleue.

Déjà connus pour des cambriolages

Les quatre voleurs présumés ont un point commun. Ils sont tous mineurs étrangers isolés et sont jeunes, voire très jeunes. Agés de 9, 10, 13 et 16 ans, ils sont déjà connus des services de police. Le plus jeune d’entre eux s’était même fait pincer la semaine dernière pour un cambriolage dans un bar-tabac du quartier Saint-Hélier.

Trop jeunes pour être placés en garde à vue, les deux plus jeunes ont été remis à un éducateur mais ont tout de suite pris la fuite. Les deux autres seront présentés au tribunal pour enfants. Le plus âgé serait également impliqué dans le cambriolage de la rue Saint-Hélier et dans un vol de portefeuille dans la nuit de vendredi à samedi.