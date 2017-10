Bretagne: Trois manifestants condamnés à plus de 500.000 euros pour la destruction d'un portique écotaxe

Le portique écotaxe de Saint-Allouestre, incendié en novembre 2013 lors d'un mouvement de protestation des Bonnets Rouges. — Charly Triballeau / AFP

La somme est conséquente : 571.147 euros à rembourser à l’Etat. Vendredi, le tribunal de Vannes a rendu sa décision dans l’affaire de la destruction du portique écotaxe de Saint-Allouestre (Morbihan), en novembre 2013. L’Etat, propriétaire de l’équipement, réclamait 682.000 euros, rappelle Le Télégramme.

Déjà condamnés à de la prison avec sursis

Les faits s’étaient déroulés en pleine fronde contre l’écotaxe. Le 2 novembre 2013, des dizaines de manifestants avaient encerclé le portique de Saint-Allouestre, qui enjambe la nationale 24 reliant Rennes à Lorient. Plusieurs personnes avaient ensuite mis le feu au portique, qui avait fini par s’effondrer.

Jugés coupables et condamnés à six mois de prison avec sursis, un ancien chef d’entreprise de transport, un chef d’exploitation et un chauffeur routier devront en plus indemniser l’Etat. Ils pourraient faire appel, précise France 3 Bretagne.