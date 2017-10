Brest: Un fourgon en feu dévale un boulevard

FAITS DIVERS Le véhicule a terminé sa course dans un arbre…

Le boulevard de l'Europe, à Brest. — Google Maps

Une image inhabituelle, que l’on croirait sortie d’un film d’action. Samedi matin, un fourgon en feu a dévalé une centaine de mètres du boulevard de l’Europe à Brest, rapporte Le Télégramme. L’incident n’a heureusement pas fait de blessé. Le véhicule a terminé sa course dans un arbre bordant cette artère particulièrement fréquentée de la sous-préfecture du Finistère.

Personne à bord

Le conducteur du fourgon s’était arrêté quelques minutes auparavant, sentant une odeur de chaud qui émanait du moteur du véhicule. Alors qu’il tentait d’ouvrir le capot, le moteur a alors pris feu et des flammes se sont échappées de l’habitacle.

Le conducteur s’est écarté pour se mettre en sécurité. C’est alors que le fourgon en feu et sans personne à bord a commencé à avancer et à dévaler le boulevard. Il a terminé sa course dans un arbre sans faire de blessé.